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Ушел из жизни народный артист России Юльен Балмусов

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ушел из жизни народный артист России Юльен Балмусов
ramt.ru, Юльен Балмусов

В возрасте 79 лет скончался старейший артист Российского академического Молодежного театра, народный артист Российской Федерации Юльен Балмусов. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Как отметили в театре, Юльен Сергеевич обладал редким природным дарованием, уникальным чувством партнерства, исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, а также высоким профессионализмом, что делало его «эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра».

Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года, работал в РАМТ с 1962 года, сразу после окончания Театрального училища им. Щепкина. За эти годы сыграл больше сотни ролей. В 1985 году был отмечен Государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.

В последние годы был задействован в таких постановках, как «Вишневый сад», «Чехов-GALA», «Нюрнберг», а также репетировал новую постановку - «Горе от ума».

В кино зрители помнят Балмусова по ролям Феликса Дзержинского.

НС

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