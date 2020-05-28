Московский Губернский театр запустит «Детское время»

Аргументы Недели → Культура 13+

28 мая 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова продолжает работу онлайн на канале МГТ ТВ. Ежедневно на канале театра, YouTube и в социальных сетях театра в репертуаре 10 онлайн проектов. Ближайшее время будет запущен новый онлайн проект - «Детское время». Идея проекта созрела давно. Губернский театр всегда очень серьезно относился к детскому репертуару. Так, в афише театра 13 спектаклей для юной аудитории, а художественный руководитель театра Сергей Безруков в 2017 г. стал инициатором создания федерального проекта «Театр детям», затем возглавил Международный Большой Детский фестиваль, который этой осенью пройдет в третий раз.

В преддверии Дня защиты детей в официальных аккаунтах Губернского театра появится проект, полностью посвященный детям. «Детское время» - это познавательная программа, включающая и чтение детской литературы, и диалоги с детьми, и образовательную рубрику. А ко Дню защиты детей театр запустит трехдневный онлайн марафон, с 30 мая по 1 июня посвятив детям не только новую программу, но и свои постоянные проекты.

В субботу 30 мая серию программ для детей начнет программа «Карантинное чтиво», посвященная итальянскому писателю, автору знаменитых сказок о Чиполлино и Джельсомино - Джанни Родари, который в этом году отметит столетний юбилей. В основе выпуска – цикл «Сказки по телефону», которые будут интересны не только детям, но и родителям.

В воскресенье 31 мая ребят ждут два выпуска программы «Детское время»: произведения для детей прочтут Галина Бокашевская и Антон и Елена Хабаровы вместе с дочерью Алиной. Традиционный воскресный выпуск новостей театр тоже полностью будет посвящен детской теме.

Утром 1 июня детей и родителей ждет спецвыпуск программы «МГТ-мастерские» - детям, В проекте «СтихоМания» артисты во главе с худруком Сергеем Безруковым прочтут стихи для детей, в программе - Корней Чуковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, Олег Григорьев, Елена Благинина, Эмма Мошковская. Завершит «детский марафон» музыкальный подарок от Губернаторского оркестра в программе MGT music.

Сергей Безруков:

«Губернский театр и МГТ ТВ запускает трехдневный онлайн марафон для детей! С 30 мая по 1 июня мы посвятим почти все наши онлайн мероприятия юным зрителям. Этой весной нам всем пришлось непросто, но пожалуй тяжелее всего усидеть дома именно детям. Будем только рады, если поможем детям и родителям провести это время с пользой и открыть для себя что-то новое. Я и сам с удовольствием читаю на видео детские произведения и размещаю в соцсетях. Мы в Губернском театре всегда с большим удовольствием работаем для детской аудитории: в нашей афише 13 постановок для семейного просмотра, не каждый «взрослый» театр может похвастаться таким количеством детских спектаклей. С 17 октября по 8 ноября 2020 г. мы в третий раз проведем Международный Большой Детский фестиваль, над программой которого продолжается работа и сейчас, во время карантина. Это мульти жанровый фестиваль: на нем представлен не только театр, но и лучшие кино- и анимационные фильмы, кукольные спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу. В афише фестиваля представлено лучшее, что сделано для детей в течение предыдущих полутора лет».