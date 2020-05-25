Екатерина Образцова: «Моё детство было залито солнцем и бесконечной любовью»

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25 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно свой 65-й юбилей отметила Екатерина Образцова, режиссёр-постановщик Театра кукол имени Сергея Образцова, внучка его основателя. Впрочем, в театральном мире Екатерина Михайловна давно известна независимо от громкого имени своего дедушки. Её спектакли становились лауреатами престижных премий и участниками фестивалей. Но самое главное – они любимы зрителями. В преддверие юбилея мы поговорили с Екатериной Михайловной о семье и о работе.

Екатерина Михайловна, все знают вашего дедушку – основателя главного театра кукол Сергея Образцова. Расскажите немного об остальной своей семье. Как проходило ваше детство?

Конечно же, в эти дни мне хочется говорить о моей замечательной семье. У меня были самые лучшие родители, которых я обожала. До сих пор нет у меня любимее человека, чем моя мама. Она была моим самым лучшим другом. Правда, её часто не было дома, потому что дни напролёт она проводила в театре кукол имени своего отца. А после вечернего спектакля, ближе к ночи, отправлялась на телевидение, где принимала участие в различных детских передачах. В частности, она была одним из основателей программы «Спокойной ночи, малыши», где играла зайца Тёпу, который был всесоюзным любимцем. Так что видела я маму редко. Но иногда я тоже приходила на телевидение вместе с ней. Я лет с четырёх принимала участие в детских передачах. Это были настоящие минуты счастья – быть вместе с мамой, вместе работать, чувствовать, что я нужна. Я ездила с мамой на гастроли, в других городах мы обязательно ходили в музеи, театры, парки. Мама открывала мне огромный мир.

Мне всегда хотелось быть первой – и когда я училась в школе, и потом – чтобы мама, папа, бабушка, дедушка мной гордились. Я очень старалась быть лидером, и мне это удавалось.

Мой замечательный папа был главным художником Московского театра кукол. Сколько любви он мне отдал! Когда мне было три года, папа научил меня собирать грибы, и до сих пор это моё любимое занятие. Я умею грибы различать, знаю, что брать, а что нет, умею их готовить.

Когда вспоминаешь детство – оно как будто залито солнцем и бесконечной любовью. Бабушка Лиза, мама отца, которая меня воспитывала, была корректором Сытинской типографии. Изумительная женщина!



Ну и, конечно, нельзя не вспомнить дедушку – Сергея Владимировича Образцова. Его я видела крайне редко, он всегда был занят – то гастроли, то концерты, то театр.

Всех этих людей я называю лоскутным одеялом, из которого я создана. Я – это все они, которые вложили в меня свою любовь. Я всегда была свободна, мне абсолютно доверяли, давали право выбора. И это дало мне возможность пойти своим путём, прожить свою жизнь – и в работе на телевидении, и на «Союзмультфильме», и в театре «Сфера» у Екатерины Еланской.

Мы неоднократно работали вместе с родителями – папа был художником в моих спектаклях, мама записывалась у меня в мультфильмах, но это был мой собственный путь.

Эти люди – это моя основа, я думаю о них каждый день, они мои путеводные звёзды, и я их очень люблю.



Самое главное, чему научил вас дедушка?

Самое главное, чему научил меня мой дедушка, мне сейчас очень пригодилось. Он научил меня никогда не скучать. Он очень удивлялся, когда кто-то говорил – мне скучно. Он вообще не понимал, как это возможно.

Как вы справляетесь с самоизоляцией? Дайте совет творческим людям, которым сейчас тяжело без сцены, без зрителей.

Творческим людям ничего советовать не надо. Они обладают самой главной вещью в жизни – воображением. Поэтому им всегда есть чем заняться. Как говорил «Дон Кихот», воображение – это способность к открытиям. Так что я думаю, эта самоизоляция принесёт очень много творческих открытий.

В конце прошлого года вы выпустили спектакль «Робинзон». Почему вы решили обратиться к этому произведению?

Меня очень заинтересовал образ Робинзона. В каждом человеке живут оптимист и пессимист, поэтому в этом спектакле играют два клоуна – грустный и весёлый. Конечно, присутствуют и куклы. Это не буквальное воспроизведение текста, а фантазия по его мотивам.

Я очень скучаю по этому спектаклю. Мы слишком мало его поиграли, хотелось бы сделать это ещё много-много раз. Но сейчас такой возможности нет.

«Робинзон Крузо», «Барон Мюнхаузен», «Дон Кихот»… Вы выбираете для постановки знаковые произведения мировой литературы. Расскажите, как вы выбираете материал для спектаклей?

Когда-то нашим мультипликаторам Англия дала задание снять фильмы по пьесе Шекспира. Почему англичане это сделали? Потому что дети Англии не читали Шекспира и ничего не знали о своём великом соотечественнике. Может быть, именно поэтому мне тоже захотелось делать спектакли по тем книгам, которые дети целиком не прочтут, но они должны чувствовать аромат этих книг, знать героев, основные события. Так возникли спектакли «Путешествие Гулливера», «Дон Кихот», «Барон Мюнхаузен» и многие другие. Потому что мне хочется, чтобы дети это знали, чтобы захотелось потом пойти и всё-таки книжку в руки взять.



Сейчас вы работаете над спектаклем «Чиполлино». Расскажите о нём.

Мне очень хочется, чтобы получилась задорный, оптимистичный спектакль, несмотря на то, что там есть и сложные темы, и подводные течения. Со мной работают композитор Александр Журбин и поэт Сергей Плотов, они очень точно чувствуют и перенимают мои задумки, и в музыке уже читается настроение спектакля.

В День рождения все мы так или иначе подводим итоги, строим планы. Чем вы в своей личной и творческой жизни больше всего гордитесь?

Больше всего я горжусь командой, которая работает со мной. Это не только артисты, хотя, они – в первую очередь. Я горжусь всеми службами театра. Мне очень интересно работать с нашей командой. Это профессиональные, интересные люди, большие выдумщики, которые мне очень помогают.



«Аргументы недели» поздравляют Екатерину Михайловну Образцову с юбилеем! Здоровья, творческих успехов, премьер и долголетия!