Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

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24 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press, Алена Бабенко

Актриса театра и кино Алена Бабенко заразилась коронавирусной инфекцией. Хотя, по ее словам, актриса не любит говорить о "болячках", "но...сейчас этот касается всех", поэтому она сообщила о болезни в Instagram.

Зрители шоу "Танцы со звёздами" недоумевали, почему она выбыла из проекта. Как выяснилось, Алена Бабенко почувствовала недомогание и решила самоизолироваться: "я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету". По словам актрисы, на ранней стадии заражения у нее была сильная температура и слабость. Бабенко сейчас находится в больничном стационаре, чувствует себя лучше и надеется скоро быть дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Бабенко (@alena_babenko_official) 23 Май 2020 в 12:26 PDT