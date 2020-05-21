помогиврачам: известные актеры читают трогательные тексты, написанные медиками, которые борются с пандемией

Аргументы Недели → Культура 13+

21 мая 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Гоголь-центр

БДТ им. Товстоногова и журнал «Театр» запустили марафон #помогиврачам. Известные артисты призывают помочь собрать средства на помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса. В рамках акции актёры прочитали трогательные тексты, написанные медицинскими сотрудниками из разных уголков страны.

Ксения Раппопорт читает монолог врача-пульмонолога о выборе между «красной зоной» и трёхлетней дочерью и мужем.

Скрипач Владимир Спиваков читает монолог врача-рентгенолога из Нижегородской области который рассказал, каково работать в официально не «ковидной» районной больнице маленького города.

Актёр театра и кино Юрий Борисов читает монолог заведующего реанимацией Павловской больницы Алексея Мещерякова о законах военной медицины и утрате чувства времени.

Актёр Александр Филиппенко читает документальный монолог уролога-хирурга Вигена Малхасяна о потребности шутить и о тоске по профессии «мирного времени».