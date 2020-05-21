Странные и забавные поступки деятелей кино

Аргументы Недели → Культура 13+

21 мая 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Газизова ]

фото: соцсети

Иногда творческую природу человека сравнивают с психической нестабильностью личности.

Действительно, зачастую художники своего ремесла проявляют талант нерационально, шокируя народ странными или пугающими выходками. Говорить о том, что они сумасшедшие, конечно, не приходится, ведь эпатировать публику необходимо для того, чтобы поддерживать свою популярность. Именно поэтому многие деятели искусства готовы пойти на все, чтобы аудитория в очередной раз поразилась искрометному чувству юмора или дерзкому поведению их кумира.

Многие кинорежиссеры, как главные художники современности, нередко попадают в центр внимания не только благодаря их творчеству. Резкие высказывания, странные поступки, таинственные привычки становятся новым поводом для массового обсуждения их личности. Однако нередко они заходят слишком далеко в своём стремлении поразить публику.

Начать можно с неоднозначного датского режиссера Ларса фон Триера, известного в первую очередь за создание таких фильмов, как «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Нимфоманка» и «Антихрист». Практически каждое его появление на публике сопровождается очередным громким скандалом, который сам Триер с удовольствием провоцирует, несмотря на глубокую клиническую депрессию, с которой он уже борется не один год. Так, например, на руке режиссёр носит весьма неполиткорректную татуировку с надписью “FUCK”. Однако, как можно понять, этим все не ограничивается.

В 2009 году Ларс фон Триер заявил, что является «лучшим режиссером в мире». Это конечно еще можно списать на эгоцентричность художника, но последующие его высказывания, могли до основания разрушить его карьеру. В 2011 году он представлял свою картину под названием «Меланхолия» на Каннском фестивале. Во время пресс-конференции после презентации фильма он то ли сделал шокирующее заявление, то ли неудачно пошутил:

«Долгое время я считал, что являюсь евреем. И я был этому очень рад. Но затем выяснилось, что я не еврей, а по крови на самом деле самый настоящий нацист. Моя семья, оказывается, происходила из Германии, и родственники носили фамилию Хартман. И что я могу сказать... Я понимаю Гитлера! Но, конечно же, я считаю, что он совершал ужасные вещи. И всё же понимаю мужика. Он не то чтобы хороший человек, но, можно сказать, я понимаю его и даже немного симпатизирую ему. И да, я против Второй мировой войны, против нацизма и поддерживаю евреев. Очень даже поддерживаю их, хотя Израиль — заноза в заднице. Ох, как же мне выпутаться из этой ситуации... Ну ладно, я нацист!»

Итог достаточно прост и лаконичен – Ларс фон Триер был объявлен персоной нон-грата руководством Каннского фестиваля.

Ещё одним эпатажным художником можно назвать Сашу Барона Коэна, который известен в первую очередь как актёр («Диктатор», «Борат»), однако он также занимался и постановкой сериала «Кто есть Америка?». Его любовь к неожиданным выходкам перешла все черты дозволенности на 84-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар». Коэн прибыл на церемонию в странной одежде, которая напоминала костюм умершего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Прибыл он с урной, в которой, как он заявил, покоится прах бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Во время интервью Коэн также заявил, что последнее желание диктатора – «быть развеянным по красной ковровой дорожке и груди Холли Берри». После этого актёр рассыпал содержимое урны на ведущего Райана Сеакреста. С церемонии его вывела полиция.

Ещё один известный режиссёр, настоящий король триллера и мастер саспенса, Альфред Хичкок отличался удивительными фобиями и странным чувством юмора. Он не переносил насмешек и издевательств со стороны других людей, но, тем не менее сам нередко становился тем человеком, который дразнит и подкладывает своих знакомых. Так, например, однажды он отправил в подарок актрисе, которая не переносит запах рыбы, 400 копченых селёдок, а известного актера Джеральда дю Морье пригласил на бал-маскарад. Когда актёр приехал в костюме турецкого султана, он с удивлением обнаружил, что все остальные гости в обычных смокингах. А однажды, поссорившись с актрисой Типпи Хедрен, Хичкок отправил её дочери куклу очень похожую на её мать. Кукла, к слову, лежала в гробу.

Трудно сказать, насколько все эти выходки помогают режиссерам и другим деятелям искусства забираться на олимп успеха. Однако кажется, что сегодня мир шоубизнеса без этого попросту не может существовать.