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В ближайшее время нас ожидает смерть традиционной литературы

Последние десятилетия на книжном рынке мы наблюдали «предсмертный расцвет»

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время нас ожидает смерть традиционной литературы

В последнее время всё чаще говорят о закате печатных изданий.  Обычно это рассматривается как чисто техническая проблема: один носитель информации, печатный текст, сменяется другим носителем, электронным текстом. В действительности же происходит нечто гораздо более серьёзное.

По словам доктора физико-математических наук,  профессора РАН, участника Ассоциации футурологов России Юрию Визильтера, уже на протяжении жизни ближайших поколений мы вступим не просто в «постпечатную», а в «постписьменную» эпоху. Нас ожидают мутация и даже естественная смерть целых областей традиционной культуры. И первой жертвой в этом ряду станет традиционная литература.

То, что мы наблюдали на книжном рынке в последние десятилетия, это в действительности «предсмертный расцвет». Почему издаётся всё больше наименований книг? Потому что суммарные тиражи падают. Общество в целом стало меньше читать, а младшее поколение (применительно к Западу нужно говорить о двух, если не о трёх последних поколениях) уже практически не читает. В этих условиях требуется не литература «вообще» для массового читателя «вообще», а как можно более адресная, нишевая литература. Отсюда и резкий рост разнообразия книг, и готовность рисковать, издавать книги странные, экспериментальные, откровенно плохие – а вдруг и у них найдётся аудитория, хотя бы и самая скромная?
Диверсификация – общий закон поведения производителя на «схлопывающемся» рынке. Но, когда число читателей упадёт ниже критического уровня, книжный рынок окончательно «схлопнется», и работать на нём станет уже и вовсе нерентабельно. Произойдёт это разом, лавинообразно: магазины и лавки закроются, а производители станут выпускать другие товары.

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ПВ

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