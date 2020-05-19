Традиционный фестиваль в Волгограде поменял форму

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19 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Виктору Лосеву установлен памятник на Центральной Набережной Волгограда

В минувшие выходные, с 16 по 17 мая 2020 года, в пятый раз прошёл уже традиционный для Волгограда фестиваль искусств «Извините, вы не видели Лосева?».

В Волгоградской области постарались максимально свыкнуться со сложившейся обстановкой и не переносить или закрывать главные планируемые события.

Встречи с заслуженными российскими художниками и культурологами состоялись в режиме онлайн на официальных страницах фестиваля в соцсетях Instagram и Facebook.

16 мая всем участникам онлайн-встречи и любителям арт-искусства предложили создать свою уникальную картину с видом из окна своего дома и поделиться ею, загрузив на официальный сайт фестиваля. Всех желающих также пригласили присоединиться к акции «Изоляция» и сделать постановочную фотокопию любой картины В.Н. Лосева.

В рамках мероприятия арт-квиз прошёл на странице социальной сети Инстаграмм: участники получили ребусы, загадки, вопросы на логику и эрудицию, приправленные художественными и музыкальными произведениями. Победителям вручили книгу о Викторе Лосеве, наборы открыток с артами участников прошлогоднего фестиваля, сувениры с символикой.

Вечерами обоих дней фестиваля на стене волгоградского Главпочтамта появлялись проекции лучших работ Виктора Лосева.

Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» проводится в Волгограде с 2016 года и направлен на творческое объединение профессиональных художников и любителей художественного искусства не только из разных городов, но и стран мира. Фестиваль единит всех именем волгоградского художника Виктора Лосева, жившего в Волгограде более 30 лет и рисовавшего городские пейзажи. Многие свои работы, сделанные на пленэре, он дарил горожанам и гостям города-героя. За 4 года количество участников фестиваля превысило 20000 человек, а Виктору Лосеву был установлен памятник на Центральной Набережной Волгограда.