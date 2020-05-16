«Светлый путь. 19.17» Александра Молочникова покажут онлайн

Аргументы Недели → Культура 13+

16 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

«Светлый путь. 19.17» стал завершающим спектаклем режиссера Александра Молочникова, объединенный с другими его работами - «19.14» и «Бунтяри», исторической тематикой и поставленный в МХТ им. А. П. Чехова. Осенью 2019 года зрители могли в последний раз наблюдать уже полюбившихся героев на сцене театра, однако звездный состав в лице Артема Быстрова, Виктории Исаковой, Игоря Верника, Ирины Пеговой, Инги Оболдиной, Паулины Андреевой, Алексея Верткова, Дарьи Юрской и других актеров театра и кино можно будет увидеть снова, но уже в онлайн-формате. Трансляция состоится 17 мая в 19.00.



«Светлый путь. 19.17» - это по сути вольные размышления и авторская интерпретация событий, развернувшихся во времена великой октябрьской революции. Через призму утопии и антиутопии, фантазийного вымысла и конечно же любовной драмы, режиссер рассказывает зрителю о том, как простой представитель пролетариата становится настоящим символом революции. Этот материал сложно назвать исторически точным, однако благодаря именно такому авторскому повествованию, каждый сможет иначе взглянуть на историю нашей страны и на то, как можно интерпретировать те или иные события. Ведь правда у каждого своя.

Примечательно, что именно этот спектакль стал последней сданной работой одному из самых выдающихся художественных руководителей МХТ им. А. П. Чехова – Олегу Павловичу Табакову. И именно с посвящения этому великому актеру, режиссеру и деятелю искусства начнется онлайн-трансляция.