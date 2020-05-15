Аргументы Недели → Культура 13+

15 мая 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Самый Музыкальный покажет танцевальный спектакль

«Линии времени» онлайн

16 мая в 18:00 Красноярский музыкальный театр приглашает зрителей к экранам мониторов – на этот раз им покажут запись танцевального спектакля «Линии времени» (12+).

Это первая постановка в направлении contemporary dance, которая появилась в репертуаре театра пару лет назад. Главные герои – артисты балета. Пластическим языком они пытаются найти себя во времени.



Хореографическая постановка основана на реальных историях, рассказанных самими исполнителями. Они говорят о детских мечтах, подростковом максимализме, любви, встречах, расставаниях, самых важных жизненных этапах и переломных моментах, которые найдут отклик в душе каждого.

Авторы воплощают в жизнь непростую задачу – через пластику человеческого тела попытаться ответить на вопрос, что есть время, которое нельзя ни увидеть, ни потрогать, и которое непрерывно движется. Они отошли от традиционного либретто, основанного на повествовании, выдвинув на первый план внутреннее состояние артиста. Всё происходящее на сцене объединено звучанием виолончели, чья партия задает темп времени.

Хореограф-постановщик – Елена Слободчикова, композитор – Ольга Шайдуллина (Москва), художник-постановщик – Надежда Осипова (Санкт-Петербург).

Настраиваемся на волну танца, и до встречи у экранов!