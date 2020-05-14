Скончалась актриса Алла Мещерякова

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14 мая 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Алла Мещерякова, фото: globallookpress.com

Союз кинематографистов РФ сообщил о смерти актрисы театра и кино Аллы Мещеряковой. Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова скончалась 11 мая. Ей было 77 лет.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко снималась с Аллой Мещеряковой в легендарном фильме «А зори здесь тихие». У Драпеко остались самые тёплые воспоминания об Алле Дмитриевне. По словам депутата, она была воплощением женственности, мягкости, скромности, у неё был очень тонкий юмор.

Драпеко отметила, что Мещерякова была атистка очень хорошая, человечная, правдивая, искренняя, и как человек - добрая, мягкая и интеллигентная.

Алла Мещерякова - выпускница ВГИК. В кино начала сниматься с 1964 года. Первый фильм — роль Лены в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова. А в главной роли Алла Дмитриевна впервые снялась в дебютной — курсовой работе режиссера Динары Асановой «На полустанке» по одноименному рассказу Юрия Казакова.

В творческой биографии актрисы 80 ролей в таких фильмах, как «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «На полустанке» и другие.

В союзе кинематографистов также сказали, что Алла Мещерякова «останется в памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».