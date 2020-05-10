Василий Лановой считает, что новые традиции празднования Дня Победы надо сохранить

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10 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото АГН «Москва» / И. Иванко, Василий Лановой

Сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой выступил с призывом сохранить новые традиции празднования Дня Победы, которые появились в этом году.

Лановой на пресс-конференции в апреле призвал по окончании Минуты молчания 9 мая исполнить хором песню "День Победы".

Народный артист СССР считиает, что эту традицию надо продолжить и во время следующих торжеств, потому что не все могут пойти на парад или на шествие "Бессмертного полка". Он очень надеется и ждет, что шествие пройдет в сентябре, рассказала директор народного артиста Антонина Журавлева.