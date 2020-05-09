На Украине осудили поздравление Ольги Куриленко с Днем Победы

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9 мая 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com, Ольга Куриленко

Украинцев возмутил пост в соцсети уроженки Бердянска актрисы Ольги Куриленко, которая опубликовала поздравления с Днем Победы. На гнев подписчиков Ольга сообщила, что в ней нет украинской крови.

"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала Куриленко 8 мая под фотографией сына, рисующего красные звезды на картонном танке.

В комментариях актрису попросили уточнить, кого она считает "нашими", на что Ольга ответила, что поздравление относится ко всем жителям бывших советских республик. После этого ряд пользователей заявили, что больше не считают актрису украинкой. "Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", — написала Куриленко, отвечая на гневные комментарии. Тестирование выявило, что предки Ольги происходили из России, Белоруссии и Польши — но никак не Украины.

Поскольку негатив продолжал литься, актриса не выдержала: "Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: и я о вас того же мнения! То, что для вас я, вы есть для меня".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)8 Май 2020 в 8:53 PDT