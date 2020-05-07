Театр Образцова. К 75-летию Великой Победы!

Аргументы Недели → Культура 13+

7 мая 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Кажется, что нет ничего более несовместимого, чем война и куклы. И действительно, в сложное военное время куклы дарили ощущение мира, добра, детства. Они подбадривали растерянных детей перед эвакуационными составами на вокзалах, заставляли смеяться раненых бойцов в госпиталях, выезжали с концертами в самые горячие точки фронтов, чтобы дать короткий отдых солдатам перед новой атакой.

В самом начале военных действий здание театра на площади Маяковского пострадало от бомбёжки, и театр был вынужден работать в полевых условиях – на маленьком речном трамвайчике, плавающем по рекам страны, а потом в эвакуации в Новосибирске.

Сергей Образцов не просто показывал репертуарные спектакли театра, он откликался на происходящее, ставя военные сценки и спектакли, которые поднимали боевой дух солдат.

За годы войны Театр Образцова дал около 2500 представлений, из них 679 − на фронте и в прифронтовой зоне, 210 − в госпиталях.

К празднику мы подготовили несколько онлайн-мероприятий.

Выставка «ГАЦТК на фронте» рассказывает о жизни и работе театра кукол во время Великой Отечественной войны.



Выставка «Семья Образцовых в годы Великой Отечественной войны» подготовлена Музеем-квартирой С. В. Образцова и рассказывает о вкладе семьи Образцовых в Победу.

Выставка «Бессмертный полк ГАЦТК» создана в память о сотрудниках театра - ветеранах войны, участниках фронтовых бригад, тех, кто работал в тылу.

7 мая на сайте www.puppet.ru и в социальных сетях с 12.00 каждый час, будут публиковаться избранные главы из поэмы «Василий Тёркин» Александра Твардовского в исполнении артистов театра.

9 мая - концерт актёров ГАЦТК им. С.В.Образцова «И песня им союзником была»… Артисты театра исполнят военные песни стран союзников России в ВОВ. Послушать концерт можно будет на официальном сайте театра и на страницах в социальных сетях.

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