Как российские звёзды развлекают себя и других в самоизоляции

Аргументы Недели → Культура 13+

5 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

фото: соцсети

В России на самоизоляцию граждан отправили в конце марта 2020 года. Дома остались абсолютно все, даже знаменитые люди. Чем же они занимаются в период самоизоляции?

Лариса Гузеева





Известная советская актриса и телеведущая обосновалась дома со своей семьей. Лариса делится в своем Instagram забавными видео с мужем, фотографиями еды и делится рецептами в историях, также поделилась с подписчиками, что решила вернуться к спортивному образу жизни.

Телеведущая выкладывает на свой аккаунт и видео с творческим макияжем своей дочери, которой очень гордится.

Настя Ивлеева

Российская телеведущая и видеоблогер, наиболее известна как ведущая передачи «Орел и решка. Перезагрузка» и звезда Instagram. Настя сидит на самоизоляции в загородном доме со своим мужем известным хип-хоп исполнителем Элджеем – Алексеем Узенюк.

Настя проводит прямые эфиры совместно со своими коллегами, в которых общается с ними на различные темы, шутит, устраивая таким образом уютную атмосферу для подписчиков.

Ида Галич

Российская телеведущая и видеоблогер Ида Галич изолировалась в квартире с мужем Аланом Басиевым, сыном Лео и своими родителями.

В свой Instagram Ида выкладывает развлекательные видео, делится с подписчиками фото и видео своего маленького сына и также регулярно выходит в прямой эфир со своими коллегами.

Илья Прусикин

Российский музыкант, певец, музыкальный продюссер, видеоблогер уехал со своей командой за город, чтобы работать над новыми проектами.

Илья со своей командой LittleBig должен был выступать на Евровидении, но из-за пандемии масштабное мероприятие пришлось отменить. Поэтому музыкант решил развлекать своих подписчиков в Instagram своим песенным конкурсом – карантиновидение 2020. Также на своем аккаунте певец выкладывает выпуски «ДАЙ ЛЕЩА: САМОИЗОЛЯЦИЯ», которые проводит в онлайн режиме, что несомненно радует аудиторию.

Сергей Лазарев

Российский певец так же изолировался дома. Сергей пишет дома песни, пара треков уже вышли, о чем он делится в своем Instagram. Также музыкант принял участие в акции телеканала Дождь в поддержку медикам – марафон-концерт «Прорвемся». Видео с марафон-концертами можно увидеть в его Instagram-профиле.

Недавно Сергей поделился в своей социальной сети тем, что посадил клубнику, теперь ожидает скромный урожай.

Иван Ургант





Известный российский телеведущий и актер мало выкладывает что-то в своих социальных сетях, однако есть интересные публикации.

Иван выложил в свой Instagram видео с Александром Гудковым и Дмитрием Хрусталевым как развлечь себя на карантине. Видео несет юмористический характер, чтобы аудитория не скучала.

Еще телеведущий опубликовал фотографию своей маленькой дочки, чего ранее не делал на своем аккаунте.

Тимати

Популярный российский хип-хоп исполнитель, певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов изолировался, как и его коллеги, и работает из дома.

Тимати выпустил новый клип совместно с Григорием Лепсом, его можно увидеть в Instagram профиле исполнителя. В сети ресторанов Тимура «BlackStarBurger» также появилась доставка, о чем предприниматель оповестил своих подписчиков.

Еще Тимати принял участие в челлендже, где нужно побриться налысо, чем тоже поделился с аудиторией.

Певец также проводит домашние тренировки, чтобы держать себя в форме.

Ситуация в мире заставляет нас сидеть на самоизоляции. Но дома не бывает скучно, если находишь занятие по душе.