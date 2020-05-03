Наталья Андрейченко «похулиганила» с подушкой

Известная актриса Наталья Андрейченко разместила на своей странице в Instagram оригинальный фотоколлаж, в котором позировала полуобнаженной, прикрыв свою наготу лишь подушкой.
Многие поклонники не могли поверить в то, что их любимица решилась на такой смелый шаг.
Этот флешмоб #pillowchallenge достиг пика популярности в РФ ещё парой недель ранее, а в мире - и того раньше. "Сегодня мой день рождения и я решила похулиганить!) Совсем немного...", - прокомментировала фото Андрейченко.
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