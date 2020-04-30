Скончался народный артист России Альберт Панков

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30 апреля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

muzcomedy.ru, Альберт Панков

В Санкт-Петербурге умер актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков. Ему было 86 лет. Трагическую новость сообщили в Театре музыкальной комедии, где он служил с 1965 года.

«Беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный – таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги», – сообщила пресс-служба театра. Альберт Павлович Панков исполнил на сцене театра свыше 60 ролей. Последний раз на подмостки актер вышел 18 марта, исполнив роль Чекко в оперетте И. Кальмана «Графиня Марица».

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно. Причина смерти не сообщается.