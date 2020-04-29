Кондратьев поздравил с вековым юбилеем академический театр драмы им. Горького

Аргументы Недели → Культура

29 апреля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

29 апреля 1920 года на Кубани был образован первый драматический театр. Он за свою столетнюю историю переживал и взлеты, и сложные времена. На сегодняшний день – один из немногих театров, кто сохранил и свято чтит статус академического.

– Ваш театр стал неотъемлемой частью большой истории нашего края. Вместе с Кубанью он пережил тяжелые военные годы, возрождал свое былое наследие и добивался новых успехов. Сегодня это культурный центр Юга России, наше достояние, которым мы безмерно гордимся, – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава региона отметил, что душой театра остается его коллектив – талантливые мастера своего дела, верные призванию и искусству люди, которые активно участвуют в фестивалях, реализуют интересные творческие проекты.

– Высоко ценю ваше стремление в этот непростой период работать в дистанционном режиме, умение быстро подстроиться к новым условиям. Ваши онлайн-спектакли, прямые эфиры, интернет-экскурсии также востребованы и пользуются не меньшей популярностью, – подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев поблагодарил творческий коллектив за труд и сохранение лучших традиций кубанской школы драматического искусства.