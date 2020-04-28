Давайте будем дарить искусство людям

Аргументы Недели → Культура

28 апреля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Культурная жизнь за невозможностью существования в реальности с каждым днем расцветает всё ярче в мире виртуальном. Волгоградцы поют, танцуют, устраивают выставки картин онлайн.

В группах и на личных страничках в соцсетях профессиональные и непрофессиональные артисты и художники несут искусство стосковавшимся в самоизоляции зрителям.

Солистка театра «Царицынская опера» Юлия Почкалова почти каждый день для своих подписчиков и друзей распевает оперные арии, романсы и песни. «Если улыбнетёсь и споёте со мной, то у вас сразу поднимется настроение, а я буду очень-очень счастлива!» - пишет она. Балерине «Царицынской оперы» Виктории Иржигитовой из-за танцевальной специфики показать свои номера трудно: «Знаете что самое сложное? Бездействие! В балете самое сложное - долго стоять в красивой позе. Сейчас самое сложное - сидеть дома. Движение - жизнь». И она крутит фуэте на берегу Волги с надеждой на скорую встречу со зрителями.

Музыканты Волгоградконцерта вовсю готовятся к 9 мая. Свою партию легендарной песни «День Победы» каждый из них сыграл дома перед вебкамерами и опубликовал в группе «Волгоградконцерт Мук». А затем все партии соединили в один замечательный номер.

Художник Елена Орлова в первые дни самоизоляции придумала и выступила администратором группы виртуальных выставок «Декамерон2020». Почти каждый день в группе размещаются тематические экспозиции самых разных мастеров, откликнувшихся на инициативу Елены. Часто тему определяет только цвет, например, «Серебро и серый», «Оранжевый альбом», «Черный или красный», но всегда это такое разнообразие оттенков, которое не каждый художник осилит.

Инициативные волгоградцы не могли пройти мимо замечательной «ИЗОизоляции», которая перешагнула границы и уже давно вовлекла в культурную акцию жителей разных стран. По замыслу авторов группы участники должны скопировать и запечатлеть на фото ожившую и застывшую кальку картины, известной или не очень.

Татьяна Серенко со своими друзьями представили «Даму с горностаем». «На гения Леонардо да Винчи замахнулись не сразу, выбирая между «Неизвестной» Крамского и «Музыкантом» Пикассо. В условиях самоизоляции победил юмор и наличие подручного реквизита. В костюм дамы нарядился племянник Владимир», - рассказала Татьяна. Друзей не смутило ни наличие растительности на лице Владимира, но то, что в роли горностая выступил плюшевый заяц.

Свою версию картины Альфонса Марии Мухи предложила Светлана Мишаткина. Девушка уже несколько лет живет в Новой Зеландии, но связи с Россией и Волгоградом не теряет: «Меня очень вдохновили работы в группе «ИЗОизоляция», это очень искренний и чистый проект. У нас замечательные, талантливые, образованные люди, с хорошим чувством юмора, которые способны из подручных средств воссоздать искусство. Очень приятно видеть, как люди поддерживают друг друга, радуются удачным проектам, порой этого так не достает в реальной жизни. Было интересно прочувствовать этот творческий (и нужно отметить, трудоемкий) процесс, и внести свою скромную лепту. Меня всегда привлекал стиль арт-нуво, первую очередь его вниманием к деталям и глубокой связью в природой, что я и попыталась отразить, воссоздавая «Плющ» Альфонса Мухи. Впереди еще несколько недель самоизоляции, и возможно, у меня будут и другие работы.

Анна Степнова выбрала замечательного художника, нашего земляка Илью Машкова и его картину «Колхозница с тыквами». «Это моя любимая картина из собрания волгоградского музея изобразительных искусств. Мне кажется, это прямо-таки лицо коллекции. И мне, конечно, хотелось показать ее участникам группы. Кроме того, мне показалось, что картин с графинями и нимфами будет итак много, а колхозниц вряд ли покажут. Нравится, когда картины обыгрывают с юмором, а не стараются повторить точь-в-точь, это редко кому удаётся. Особенно сложно с выражением лица: декор есть, а лицо не соответствует. Мне тоже не удалось»,- пояснила Анна. Продолжать участие в «ИЗОизоляции» волгоградка не планирует, есть и другие интересные дела: «Мы с подругами кино снимаем дистанционно, а я монтирую. Это и весело, и полезно, потому что можно осваивать новые приемы видеомонтажа».

«ИЗОизоляция» стала не просто развлечением на досуге, который организовал карантин, но и #изотворительностью – благотворительной акцией. Несколько дней подряд организаторы акции выбирали самый популярный пост и фиксировали количество оставленных лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, фонд известного актера вместе с одним из российских банков перевел в рубли и направил на помощь детям с опухолями мозга.

Ведь во всех трудных ситуациях надо оставаться человеком и думать не только о хлебе, но и о добром, о вечном.