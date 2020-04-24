Дом музыки определит лучших молодых пианистов онлайн

Аргументы Недели → Культура 13+

24 апреля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Московский международный Дом музыки и Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева проведут онлайн-конкурс домашних видеозаписей. Участие в необычной акции, которая стартует 23 апреля, смогут принять пианисты из разных стран в возрасте до 22 лет. Заявки принимаются до 15 мая, победители будут объявлены не позднее 1 июня 2020 года.

Онлайн-конкурс для начинающих свою карьеру исполнителей призван поддержать юные таланты во время пандемии.

«Мы все оказались в сложной и непривычной ситуации, – говорит автор идеи, художественный руководитель и председатель жюри конкурса Крайнева, известный пианист Александр Романовский. – Ограничение передвижений, невозможность посещать культурные мероприятия, вынужденное расставание с педагогами, друзьями, единомышленниками – все это сильно отражается на нашем душевном настрое. Мы хотим поддержать молодых исполнителей, которые сейчас находятся дома и вынуждены полностью перестраивать свои творческие и учебные планы. Искренне надеемся, что наша акция поможет начинающим артистам справиться с временными трудностями, ощутить прилив творческих сил и вдохновения».

Творческое начинание поддержали известные исполнители, согласившиеся принять участие в работе жюри. Помимо Александра Романовского, оценивать записи будут пианисты Андрей Гугнин (Россия) и Беатриче Рана (Италия).

Онлайн-конкурс домашних видеозаписей, как и Конкурс Крайнева, будет проходить в трех возрастных категориях (младшая – родившиеся в 2008 году и позже, средняя – родившиеся в 2005–2007 годах, старшая – родившиеся в 1997-2005 годах). Для участия необходимо прислать на почту info@krainevcompetition.com ссылку на записанное видео и информацию об участнике в соответствии с объявленными условиями до 15 мая 2020 года. Результаты будут объявлены не позднее 1 июня 2020 года.



Обладатели первой премии в каждой возрастной категории смогут выступить онлайн либо прислать видеозапись своего выступления. Выступления онлайн или видеозапись будут доступны на сайте и в социальных сетях конкурса Крайнева и Дома музыки. Девять лауреатов (по три в каждой возрастной категории) также получат персональные онлайн-уроки с членами жюри, а также право принять участие в IV Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который пройдет в Московском международном Доме музыки весной 2021 года, минуя первый этап отбора по видеозаписям.

Подробности и условия участия в онлайн-конкурсе – на официальном сайте Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.



Условия:

Для участия в конкурсе необходимо:

-записать видео на неподвижную камеру в период с 23 апреля по 15 мая включительно (внимание! Можно использовать камеру смартфона или другие записывающие устройства);

-загрузить видеозапись на YouTube или youku;

-прислать ссылку на видео на почту конкурса info@krainevcompetition.com, указав следующие сведения: ФИО, дата рождения, учебное заведение, имя педагога, домашний адрес, мобильный телефон, электронная почта, возрастная категория участия, программа.

Возраст участников:

Младшая категория: родившиеся в 2008 г. и позже

Средняя категория: родившиеся в 2005-2007 гг.

Старшая категория: родившиеся в 1997-2005 гг.

Программа:

Младшая категория: любое произведение И.С. Баха, свободная программа. Не более 10 минут.

Средняя категория: один этюд Ф. Шопена, свободная программа. Не более 15 минут.

Старшая категория: любое произведение Ф. Шопена, свободная программа. Не более 20 минут.