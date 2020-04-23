Режиссер Юрий Быков высказал мнение, чему людей научит пандемия коронавируса

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23 апреля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,Юрий Быков

Режиссер, продюсер Юрий Быков рассказал, чем занимается в самоизоляции, объяснил, почему это делать лучше в одиночестве, и нашел положительные последствия пандемии коронавируса для населения.

Как поиронизировал режиссер, он сейчас находится не на какой-либо вилле или курорте, а в квартире. Занят чтением, много пишет. Как отметил Быков, ему легче, чем людям, у которых работа связана с частым перемещением. Он следит за информацией в различных СМИ, которые дают советы, чем заняться в условиях самоизоляции. Но, назвав себя пессимистом, выразил мнение, что "любые занятия, онлайн-тренировки интересны и полезны первые две недели". Отсюда вывод: главное, чему научит людей пандемия - нет ничего лучше живого общения и заменить его невозможно. Быков отметил также, что возросла "ценность человеческой жизни, особенно в светском обществе".

Режиссер считает, что в длительной изоляции лучше находиться одному: "даже близкие и любящие друг друга люди, которые жили до этого достаточно хорошо и никаких проблем у них не было, думаю, в результате этой изоляции поймут, что лучше, конечно, иметь своё собственное пространство". По его мнению, постоянно быть в контакте с одними и теми же людьми - ненормально.