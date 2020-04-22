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Аргументы Недели Культура 13+

Смотрите онлайн-канал Московского Губернского театра

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Смотрите онлайн-канал Московского Губернского театра

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова остается на связи со зрителями, открыв новый онлайн проект — собственный канал МГТ ТВ. Ежедневно в эфир на канале театра в YouTube выходят новые программы. Семь дней недели — 7 разных программ, импровизации в разных жанрах.

Следите за новыми выпусками программ
на сайте и YouTube канале театра.

ПРОГРАММА на неделю 22-26 апреля
22 апреля 20.00 «Поговорим в прямом эфире". Анна Снаткина
23 апреля 19.00 «Губернские дома». Антон и Елена Хабаровы
24 апреля 19.00 «Байки из карантина»
25 апреля 15.00 «Карантинное чтиво»
26 апреля 21.00 «MGT NEWS. Итоги недели»

Трансляции телеверсий спектаклей в апреле-мае:
25 апреля 18.00 Высоцкий. Рождение легенды 
26 апреля 18.00 Прекрасное Далеко
2 мая 18.00 "Нашла коса на камень"
3 мая 18.00 "Весна"
9 мая 18.00 "Веселый солдат"
10 мая 18.00  "Энергичные люди"

Следите за новыми выпусками программ

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