Смотрите онлайн-канал Московского Губернского театра

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова остается на связи со зрителями, открыв новый онлайн проект — собственный канал МГТ ТВ. Ежедневно в эфир на канале театра в YouTube выходят новые программы. Семь дней недели — 7 разных программ, импровизации в разных жанрах.
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на сайте и YouTube канале театра.
ПРОГРАММА на неделю 22-26 апреля
22 апреля 20.00 «Поговорим в прямом эфире". Анна Снаткина
23 апреля 19.00 «Губернские дома». Антон и Елена Хабаровы
24 апреля 19.00 «Байки из карантина»
25 апреля 15.00 «Карантинное чтиво»
26 апреля 21.00 «MGT NEWS. Итоги недели»
Трансляции телеверсий спектаклей в апреле-мае:
25 апреля 18.00 Высоцкий. Рождение легенды
26 апреля 18.00 Прекрасное Далеко
2 мая 18.00 "Нашла коса на камень"
3 мая 18.00 "Весна"
9 мая 18.00 "Веселый солдат"
10 мая 18.00 "Энергичные люди"
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