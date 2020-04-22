Смотрите онлайн-канал Московского Губернского театра

Аргументы Недели → Культура 13+

22 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова остается на связи со зрителями, открыв новый онлайн проект — собственный канал МГТ ТВ. Ежедневно в эфир на канале театра в YouTube выходят новые программы. Семь дней недели — 7 разных программ, импровизации в разных жанрах.

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на сайте и YouTube канале театра.

ПРОГРАММА на неделю 22-26 апреля

22 апреля 20.00 «Поговорим в прямом эфире". Анна Снаткина

23 апреля 19.00 «Губернские дома». Антон и Елена Хабаровы

24 апреля 19.00 «Байки из карантина»

25 апреля 15.00 «Карантинное чтиво»

26 апреля 21.00 «MGT NEWS. Итоги недели»

Трансляции телеверсий спектаклей в апреле-мае:

25 апреля 18.00 Высоцкий. Рождение легенды

26 апреля 18.00 Прекрасное Далеко

2 мая 18.00 "Нашла коса на камень"

3 мая 18.00 "Весна"

9 мая 18.00 "Веселый солдат"

10 мая 18.00 "Энергичные люди"

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