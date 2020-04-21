Театр теперь начинается с сайта

Аргументы Недели → Культура

21 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Истина, что театр начинается с вешалки, действительна только в обычное время. В волгоградском НЭТе решили: в период самоизоляции ее следует cлегка подкорректировать: сегодня театр начинается с сайта.

Встреча с прекрасным у волгоградских зрителей продолжается. Просто в период объявленной пандемии деятельность артистов из офф-лайна ушла в онлайн. Самое главное пожелание зрителей в период самоизоляции – смотреть спектакли. И теперь это можно делать на официальном сайте, где каждую неделю пополняется коллекция постановок из «золотого запаса» театра.



Также на обновленном сайте можно прочитать всю информацию, касающуюся истории создания НЭТа, описание репертуарных спектаклей, внимательно рассмотреть тизеры всех постановок. Специально для сайта обновлена фотогалерея, выполненная в лаконичном монохроме.



​Особое внимание - творческим ​ онлайн - проектам. В режиме самоизоляции артисты готовят свои работы для двух проектов: «НЭТ: из дома с любовью!» и «Читаем классику в интерНЭТе».

В период самоизоляции продолжают работу в режиме онлайн и волгоградские музеи. Для любителей искусства каждую неделю на официальных порталах учреждений размещают новые онлайн-коллекции, видеоэкскурсии и спецпроекты.

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Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил новый художественный проект «Картинки из прошлого» с редкими пейзажами ХlХ века.

Музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова к 190-летию Алексея Саврасова подготовил виртуальную экскурсию.

Волгоградский областной краеведческий музей выпустил серию видеоматериалов об уникальных предметах выставочного фонда и хранилищ.

Подтягиваются и районные музеи. К проекту присоединился Иловлинский музей народной архитектуры и Калачевский краеведческий музей — не выходя из дома можно окунуться в атмосферу казачьего быта, ознакомиться с историей родного края.