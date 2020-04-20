Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин: не забудьте о поддержке театров

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20 апреля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Союз театральных деятелей РФ

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В своем обращении ко всем федеральным и региональным властям народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин попросил о поддержке театров страны.

С 25 марта театры Москвы перестали работать. Отменены спектакли, прерваны все репетиции, не состоялись премьеры. Александр Калягин отметил, что многие театры просто могут не дождаться выхода из пандемии. При этом, в поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственные, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Многие стараются выжить, переведя свою работу в онлайн, но этого недостаточно.

На базе Союза театральных деятелей был проведен мониторинг, чтобы понять, какая поддержка оказывается театрам в регионах. Так, в Ульяновской области скорректированы государственные задания, в полном объеме выплачиваются субсидии на заработную плату. Меры поддержки предпринимаются и в Хакасии: сохранены зарплаты у работников театров, правительство компенсирует расходы по коммунальным платежам, налогам и сборам.

А вот в культурной столице дела обстоят сложнее. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению бюджетных ассигнований. Театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки, лишились доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается.

"В регионах, где власть продумывает меры поддержки, мы сохраним театральную культуру города, области, а где ничего делать не будут - театры будут уничтожены. Хотел бы я обратить внимание и на региональные отделения СТД РФ, особенно на те, которые оплачивают арендную плату Домов Актера. Теперь, когда приостановлена их деятельность и полностью отсутствуют доходы, платить за аренду будет нечем. Я призываю руководителей регионов: это ведь не только наши, но и ваши региональные отделения, поддержите их. Стресс от пандемии будет огромным, он скажется не только в экономике, но и в настроениях общества, и здесь на первое место выйдет культура: театры, кино, музеи. Их нельзя потерять!" – заявил Александр Калягин.