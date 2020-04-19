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19 апреля 2020, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

А. Genrietta Peryan, globallookpress.com

В Москве умер Александр Кабаков - писатель, сценарист, журналист. Кабаков ушел из жизни в субботу, 18 апреля, в одной из московских больниц. Ему было 76 лет. О кончине писателя сообщил журналист Андрей Колесников. «Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», - написал Колесников в соцсети.

Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года. В журналистике он с 1972 года. Работал корреспондентом газеты «Гудок», заместителем главного редактора «Московских новостей», специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант». По произведениям Кабакова сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».

Книги Кабакова изданы в разных странах мира: в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае. За роман «Все поправимо» писатель был удостоен литературной премии «Большая книга».