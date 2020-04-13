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Французский актер из фильма «Папаши» скончался от COVID-19

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Figaro

Французский актер из фильма «Папаши» скончался от COVID-19
кино, pixabay.com
Известный французский актер Морис Барье, который снимался в разных фильмах вместе с Пьером Ришаром, Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и другими артистами скончался от коронавируса нового типа.
 
Уточняется, что Барье ушел из жизни в минувшие выходные на 88-м году жизни. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
 
Напомним, Морис Барье сыграл запоминающуюся роль агента Шаперона в картине "Высокий блондин в черном ботинке", перевоплотился во владельца отеля в Ницце в фильме "Папаши", а также играл комиссара полиции в "Беглецах".
 
 
 
 
 
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Публикация от Thibault Lebert (@thibaultle)12 Апр 2020 в 1:46 PDT

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