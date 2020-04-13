Французский актер из фильма «Папаши» скончался от COVID-19

Известный французский актер Морис Барье, который снимался в разных фильмах вместе с Пьером Ришаром, Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и другими артистами скончался от коронавируса нового типа.

Уточняется, что Барье ушел из жизни в минувшие выходные на 88-м году жизни. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Напомним, Морис Барье сыграл запоминающуюся роль агента Шаперона в картине "Высокий блондин в черном ботинке", перевоплотился во владельца отеля в Ницце в фильме "Папаши", а также играл комиссара полиции в "Беглецах".