Южноуральцев приглашают смотреть концерты в режиме онлайн

Аргументы Недели → Культура 13+

10 апреля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Концерт Елены Темниковой можно будет увидеть в воскресенье

Сайт «ЧелябинскСегодня» подготовил афишу концертов, которые пройдут в режиме онлайн. Посмотреть их сможет любой желающий.

В связи с режимом самоизоляции южноуральцы не смогут посетить концерты любимых исполнителей, но у них возможность увидеть любимых исполнителей на различных интернет-платформах. Уже в эти выходные пройдут абсолютно бесплатные концерты «Арии», Little Big, Елены Темниковой и других исполнителей

Так, уже сегодня вечером, 10 апреля, в 22 часа по челябинскому времени состоится онлайн-трансляция концерта группы «Ария». Музыканты исполнят 13 песен из 13 альбомов. Запись будет доступна на платформе okko.tv .В субботу даст концерт в своем Instagram харизматичный травести-артист Big Freedia. В этот же день в десять вечера по челябинскому времени выступит группа Little Big. Концерт можно будет посмотреть в Яндекс.Эфире. Напомним, эта группа должна была представлять Россию на Евровидении в 2020 году.

Также южноуральцы смогут посмотреть и послушать Елену Темникову и группу Uma2rman. Во сколько и где можно посмотреть концерты читайте на сайте «ЧелябинскСегодня».