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Умер актер Театра Российской Армии Сергей Комаров

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Умер актер Театра Российской Армии Сергей Комаров
www.teatrarmii.ru

Артист оркестра Центрального академического театра Российской армии, заслуженный артист России  Сергей Комаров умер 9 апреля 2020 года. Мужчина долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Сергей Николаевич работал в этом театре с 1972 года и играл во многих спектаклях. В разные годы был аккомпаниатором легендарным артистам: Владимиру Зельдину, Ларисе Голубкиной, Алине Покровской, Нине Сазоновой и Федору Чеханкову. Выступал в  составе военно-шефских бригад в отдаленных российских гарнизонах,  в Чехословакии, Германии, Польше, Венгрии, Болгарии, в горячих точках в Афганистане и Чечне.

"Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра", - отзываются о нем коллеги.

Комаров родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области Украинской ССР в семье отца-военного и мамы-музыканта. Окончил ГМУ им. Гнесиных, затем ГМПИ им. Гнесиных по классу аккоредона. У артиста два сына.

 

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