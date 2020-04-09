Умер актер Театра Российской Армии Сергей Комаров

Аргументы Недели → Культура 13+

9 апреля 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

www.teatrarmii.ru

Артист оркестра Центрального академического театра Российской армии, заслуженный артист России Сергей Комаров умер 9 апреля 2020 года. Мужчина долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Сергей Николаевич работал в этом театре с 1972 года и играл во многих спектаклях. В разные годы был аккомпаниатором легендарным артистам: Владимиру Зельдину, Ларисе Голубкиной, Алине Покровской, Нине Сазоновой и Федору Чеханкову. Выступал в составе военно-шефских бригад в отдаленных российских гарнизонах, в Чехословакии, Германии, Польше, Венгрии, Болгарии, в горячих точках в Афганистане и Чечне.

"Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра", - отзываются о нем коллеги.

Комаров родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области Украинской ССР в семье отца-военного и мамы-музыканта. Окончил ГМУ им. Гнесиных, затем ГМПИ им. Гнесиных по классу аккоредона. У артиста два сына.