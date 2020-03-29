Умер Юрий Бондарев

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29 марта 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Писатель Юрий Бондарев, фото из соцсети

Советский писатель, участник Великой отечественной войны Юрий Бондарев умер в воскресенье, 29 марта в Москве. О смерти писателя сообщила его супруга Валентина. Юрию Васильевичу Бондареву было 96 лет.

По словам вдовы писателя, Юрий Васильевич ушел из жизни дома. Его сердце остановилось днем. В доме Бондарева собралась вся его семья. О дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

Юрий Бондарев ушел на фронт в октябре 1942 года, будучи 18-летним курсантом. Воевал под Сталинградом. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен. С января 1944 года воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией.

После войны Бондарев поступил в Литературный институт им. А. М. Горького и окончил его в 1952 году.

Романы писателя: "Батальоны просят огня","Тишина", "Горячий снег", "Берег", "Выбор", "Искушение", "Непротивление",

"Бермудский треугольник", "Без милосердия".