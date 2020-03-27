ОТР открывает культурный сезон

Аргументы Недели → Культура 13+

27 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Общественное телевидение России запускает специальный онлайн-проект «Культурный сезон с ОТР». Проект призван поддержать российские театры, концертные залы, музеи в отсутствии зрителей и посетителей, а также дать возможность людям, находящимся дома, получить доступ к интересным культурным онлайн-событиям на одной площадке.

На сайте ОТР создан специальный раздел, на котором собрано всё лучшее и интересное, что можно посмотреть и послушать онлайн как детям, так и взрослым, а также много увлекательного видео для семейного просмотра. Наши зрители и пользователи получат уникальную возможность, не выходя из дома, посмотреть спектакли известных театров, посетить популярные музеи и выставки, побывать на концертах музыкантов, послушать лекции и мастер-классы из ведущих театров и музеев России.

В проекте «Культурный сезон с ОТР» представлены видеозаписи, которые можно смотреть в любое удобное время, а также будут онлайн-трансляции концертов, мастер классов и лекций от ведущих театров и музеев.

Проект «Культурный сезон с ОТР» создаётся с участием ведущих театров, концертных залов и музеев. На момент старта идею сблизить искусство и зрителя поддержали более 20 учреждений культуры, в том числе: концертный зал «Зарядье», Государственная Третьяковская галерея, театры «МХТ им. А.П. Чехова», «Новая опера», «Российский академический Молодежный театр», «Геликон-опера», «Современник», «Театриум на Серпуховке Терезы Дуровой», Московский театр Олега Табакова, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, «Мастерская Петра Фоменко», Et Cetera, «Театр на Таганке», «Театр Модерн» и другие. Канал открыт для сотрудничества, поэтому число желающих присоединиться растёт.

Оставайтесь дома!

Смотрите «Культурный сезон с ОТР»!