Театр Образцова празднует Международный день театра!

Аргументы Недели → Культура 13+

27 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

27 марта – праздник всех тех, кто любит театр. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы решили – празднику быть! Хотим сделать подарок для зрителей всего мира и пригласить на наш спектакль «Старый сеньор и…».

Под аккомпанемент саксофона перед зрителями развернутся три философские притчи о судьбе и о счастье. Первая притча рассказана в жанре мелодрамы, вторая – сатирическая, а третья решена как лирический концерт.

Уникальность спектаклю придают удивительные куклы, каждая из которых – настоящее произведение искусства. Они сделаны очень реалистично, в человеческий рост, но при этом не скрывается их «кукольная» природа. Актёр становится не только партнером куклы, благодаря которому оживает её «тело», но и её душой, тоскующей, любящей и мечтающей о счастье.

Мы выбрали спектакль «Старый сеньор и…» потому что куклы и музыка не знают границ и языковых барьеров.

«Старый сеньор и...» - это вариации на тему произведений Г.Г. Маркеса. Идея, сценография и постановка – заслуженный художник РФ Виктор Никоненко. Спектакль был отмечен премиями «Золотая Маска» (лучшая работа актера в театре кукол) и Гвоздь сезона» (2014 г).

Спектакль будет показан 27 марта в 20.00