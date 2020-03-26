«Геликон-опера» выходит в онлайн

Аргументы Недели → Культура 13+

26 марта 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Театр «Геликон-опера» открывает новую страницу в истории театра. Впервые за 30 лет мы будем работать в зале без наших дорогих зрителей, но любой желающий сможет присоединиться к нам в прямом эфире и стать частью нашей виртуальной публики! 28 марта в 18 часов начнется онлайн трансляция из Белоколонного зала княгини Шаховской, где распахнет виртуальные двери оперный лекторий блистательной Дины Кирнарской, а после лекции вас ждут незабываемые впечатления и роскошная музыка гениального Верди!

Концерт «Верди online» – уникальный. На его проведение нас вдохновили самые верные зрители! В первый же день, когда в Москве был объявлен карантин в учреждениях культуры и введен запрет массовых мероприятий, несколько человек написали нам, что они не будут сдавать билеты на отмененные спектакли и оставят их себе на память, чтобы поддержать любимый «Геликон». Именно после таких сообщений мы решили выразить глубочайшую благодарность этим людям, а также поддержать всех тех, кто сейчас вынужденно находится дома!

Итак, 28 марта в 18:00 начнется лекция «Еврейский вопрос» об опере «Набукко» Дж. Верди, по окончании которой вы сможете задать вопросы Дине Константиновне в чате официального канала театра «Геликон-опера» на Youtube.

Затем в 19:30 великолепные солисты Елена Михайленко, Юлия Щербакова, Юлия Никанорова, Игорь Морозов, Михаил Никаноров вместе с артистами хора и концертмейстером Владимиром Родионовым подарят вам любимые арии из опер великого итальянца.

Мы готовим этот концерт в уникальном формате! Впервые станет возможным онлайн общение зрителей с артистами: в любой момент каждый из вас сможет написать нам в чат на канале Youtube и пообщаться с геликоновцами в живом эфире. Вести концерт будет наш большой друг, актер и телеведущий Сергей Майоров. И мы, конечно же, верим, что ваши горячие аплодисменты все равно будут звучать!

Все 30 лет жизни нашего театра мы принимали у себя в «Геликоне» людей, которые доверяли нам свое время, свое настроение, свою дружбу, дарили нам свою любовь. Сейчас мы придем к вам, чтобы снова провести вечер вместе, ведь «Геликон-опера» в каждом из нас!

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