Бесконтактный театр в Губернском

Аргументы Недели → Культура 13+

23 марта 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с эпидемией двери Московского Губернского театра закрыты для публики до 12 апреля, и Московский Губернский театр использует все возможности, чтобы оставаться на связи с своими зрителями и поклонниками. С 18 марта в наших социальных сетях стартовал проект #БесконтактныйТеатр. Ежедневно мы рассказываем о спектаклях, которые НЕ смогли сыграть в этот день из-за эпидемии коронавируса.

Это прямые эфиры с артистами спектакля, позитивные ролики, в которых артисты, находясь «на удаленке» от зрителя, играют для них любимые фрагменты из спектаклей.

Следите за новыми выпусками нашего «сериала» «Бесконтактный театр»

в официальных аккаунтах театра:

Инстаграм: @teatr_mgt

Фейсбук: https://www.facebook.com/gubernsky.teatr

Вконтакте: http://vk.com/public54010268

YouTube: www.youtube.com/user/GubernskyTeatr







А с 21 марта на YouTube канале театра и на официальном сайте будут организованы показы видеоверсий и он-лайн трансляции некоторых спектаклей. Мы покажем спектакли согласно репертуару - в тот же день и в тот же час, когда они должны были состояться!).

Видеозапись каждого спектакля будет доступна в течение суток (по московскому времени).

Расписание показов:

21 марта 19.00 - "Весёлый солдат" (запись)

22 марта 12.00 - "Книга джунглей. Маугли" (запись)

22 марта 19.00 - "Скамейка" (он-лайн трансляция)

26 марта 19.00 - "Энергичные люди" (запись)

28 марта 19.00 - "Нашла коса на камень" (запись)

31 марта 19.00 - "Сирано де Бержерак" (телеверсия)

3 апреля 19.00 - "Весна" (запись)

7 апреля 19.00 - "Прекрасное Далёко" (запись)

11 апреля 19.00 - "Скамейка" (видеозапись)

Скажем #НетКоронавирусу, ведь #ЖизньПродолжается !