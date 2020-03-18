Замок Яунпилс: и сам нечистый родственник

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18 марта 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Замок Яунпилс, фото автора

Пожалуй, один из немногих уцелевших замков Латвии – Яунпилс. Он был построен в 1301 году и почти не изменился до нынешнего дня. Расположен он в живописном месте Латвии, но до сих пор Яунпилс хранит в себе страшную «славу».

Говорят, что в стенах этого замка замуровано много людей. Так велел хозяин фон дер Рекке.

Легенда гласит: «Жил некий барон Рекке, который был бесноват. Одержимый бесом. Был настолько сильным, что здоровое кресло, если серчал, носил вместо трости. Любимым развлечением была… виселица, которую он построил для устрашения крестьян. Да и сам он мог ходить по воде, «питаться» душами повешенных. Люди его называли «Чертов Рекке». Да и сам нечистый ему был родственник. Когда решил Рекке достроить свой замок, то ничего у него не получалось: то, что построят днем, то ночью нечистый ломает. Решил Рекке умаслить «хвостатого» и замуровал живых людей в стену.

С тех пор дело стало спориться. А еще он любил молодых и красивых батрачек. Но если они ему отказывали, то он сажал их в погреб и кормил костями из псарни».

Страшная слава замка Яунпилс дошла и до наших времен. Старожилы говорят, что если приехать сюда в Новый год, то можно увидеть в «ноль» часов двух уток, которые появляются у замка.

И не просто появляются, а говорят с тобой! Именно! Ты смотришь на них и все понимаешь. А спрашивают они о том, что скоро ли Яунпилс будет полностью достроен? И если сказать коротко «да», то замок уйдет под воду. Конечно, легенда страшная, но места уж больно тут красивые!

Построенный замок в 1301 году является одним из немногих сохранившихся замков Ливонского ордена на территории Латвии. Внешний облик не изменился и по сей день.

Молодежь любит справлять свадьбы в этом замке. Да и остальным посетителям есть чем заняться: послушать средневековую музыку, вместе с монахами, скоморохами можно полностью окунуться в те времена.

Легенда, конечно, легенда… Но береженого Бог бережет!