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Концертный «Зарядье» переходит в онлайн

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Концертный «Зарядье» переходит в онлайн

Московский концертный зал «Зарядье» 17 марта в 19:00 транслирует проект «Времена года» онлайн.
Со сцены Большого зала «Зарядья» прозвучат стихи Пушкина, Жуковского, проза Пастернака, Зощенко, Фета и других.

Московский концертный зал «Зарядье» решил поддержать меломанов и всех, кто не представляет своей жизни без посещения концертных залов.
Сегодня, 17 марта 2020 года, в первый день закрытия всех театров и концертных залов Москвы, «Зарядье» проведет онлайн-трансляцию проекта «Времена года» с участием актрисы театра и кино Дарьи Мороз и пианиста, художественного руководителя фестиваля ArsLonga, Ивана Рудина.

«В это непростое для всех время, когда концертные залы и театры Москвы закрыты для посещения, – прокомментировала гендиректор МКЗ «Зарядье» Ольга Жукова, – мы приняли решение провести запланированный на сегодня концерт без зрителей и показать его онлайн на всех возможных платформах. Именно в таких жизненных ситуациях музыка и искусство поможет людям
не упасть духом».

Прямая трансляция концерта начнется в 19:00

ГА

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