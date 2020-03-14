Ростовский «блуждающий» скрипач

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14 марта 2020, 00:30 [ «Аргументы Недели», Петр ЧЕРНЕНКО ]

Моня

Торжественно открытая, но потом убранная скульптура скрипачу Моне, до сих пор так и не обрела в Ростове свое постоянное место.

КТО не в курсе истории, рассказываю. Двое ростовчан Николай Ларин и Карина Хахладжиян больше года назад выступили с инициативой поставить в донской столице скульптуру скрипачу Моне. Вполне реальному человеку, Соломону Наумовичу Телесину. Ростовчанину, которого на всю Россию прославил выдающийся петербуржец Александр Розенбаум:

«Скрипач ростовский Моня… В своих сухих ладонях… Ты держишь мое сердце… Как горло держит стих…»

Кто не слышал эти строки?

Осенью прошлого года бронзовая скульптура была готова. И в середине декабря ее поспешили торжественно открыть, потому что на берегах Дона в эти дни на гастролях был Розенбаум. Как можно было обойтись без маэстро! «Скрипача» привезли на пересечение улицы Пушкинской и проспекта Соколова и просто поставили на тротуарную плитку. Розенбаум приехал и с удовольствием пофотографировался с Моней. А когда церемония закончилась, скульптуру забрали обратно в мастерскую. И объявили, что через неделю, максимум - через две-три, когда сделают платформу для скульптуры, ее вернут. Но ни через неделю, ни даже через три месяца, скрипач на публике так и не появился.

Причину долго никто не объяснял. А она оказалась банально проста. Один из городских активистов выступил против установки Мони на Пушкинской. Дескать, не место лабуху рядом с известными писателями стоять: Шолоховым, Горьким, Чеховым, тем же Пушкиным…

Странная позиция анонимного активиста. И обидно за городские власти, что к ней прислушались. Особенно, если учесть, что со скульптурой немолодого человека в потертом пиджаке - «Костюмчик так, не очень, но чистый, между прочим» - за два часа сфотографировалось больше ростовчан, чем со всеми другими памятниками-скульптурами вместе взятыми за все время их пребывания на Пушкинской.

Почему ростовчане предпочитают фотографироваться не с классиками мировой литературы, а с Моней? По-моему, очевидно. Ведь в истории со скульптурой скрипача речь идет об истории Ростова-на-Дону. О человеке, который стал частичкой истории города. И, между прочим, о ветеране войны, который вернувшись после нее домой, окончил музыкальное училище, и стал играть на скрипке. В симфоническом оркестре, в цирке, на эстрадных площадках в городских парках, в кинотеатрах. И, конечно, в ростовских ресторанах. В «Балканах», «Агате», «Тихом Доне», «Скифе», «Петровском причале», «Космосе», «Фрегате».

Мони хватало на всех. И то, что скульптура скрипачу, когда она наконец снова явится публике, станет достопримечательностью города, я даже не сомневаюсь. Слишком много ростовчан знали его. А если кто совсем уж молод и не знал лично, то просто слышал о таком.

Решение о местах установки памятников и скульптур в Ростове принимает специальная комиссия. Собирается она достаточно редко – два раза в год. И вот на днях это событие, наконец, случилось. И обсуждали на ней в том числе и место для скульптуры скрипачу Мони.

- Было предложено несколько мест, но большинство членов комиссии проголосовали за первоначальный вариант – улицу Пушкинскую, - рассказал Николай Ларин.

Теперь решение комиссии должно быть оформлено в постановлении администрации. Когда такое постановление появится, дальше будет проще. Ларину останется только еще чуть-чуть разориться – привезти скульптуру и собственно укрепить ее на платформе.

Однако, как заведено, бюрократические проволочки могут снова затормозить дело. Поэтому и хотелось бы обратиться к администрации: пожалуйста, не затягивайте. Сколько можно?

Мы, ростовчане, заждались скрипача.





