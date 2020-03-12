Аргументы Недели → Культура

12 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Иркутск», Олег Усов ]

Бесплатный исторический субботний кинолекторий «Наша история» — совместный проект иркутского кинотеатра New Cinema, Русского национального общественного благотворительного фонда, координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре г. Иркутска и музея истории им. А.М. Сибирякова.



Встречи проходят регулярно, уже на протяжении нескольких лет. Вместимость кинозала — свыше 100 человек, и за годы проведения кинолектория его посетили более 8000 человек, в основном дети.



Традиционно в первой части кинолектория участники узнают о героических судьбах легендарных и прославленных именах, знакомятся с историческими фактами и событиями. А во второй части — к просмотру предлагается тематический художественный фильм.



Адрес кинотеатра: ул. Советская, 58/1, 3-й этаж. Начало в 10.00, вход свободный.