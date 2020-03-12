К наступлению юбилейной весны готовятся в Иркутском драматическом театре

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12 марта 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели. Иркутск», Елена Доронова ]

Директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова готовятся к празднованию 170-летия со дня основания. Отмечать юбилей решено в марте и приурочить мероприятия к Международному дню театра. Так, с 20 марта стартует театральный марафон — на протяжении семи дней на Основной и Камерной сценах состоится одиннадцать лучших спектаклей из репертуара театра. В них задействована вся труппа.



В течение марафона зрители увидят, например, спектакль «Горе от ума», которым открылся 170-й театральный сезон. Именно в Иркутске, по свидетельствам газеты «Северная пчела», была осуществлена первая постановка пьесы Александра Грибоедова в Сибири. Премьера состоялась 6 мая 1851 года — спустя несколько месяцев после открытия первого постоянного театра в Иркутской губернии.



В юбилейную неделю театр уделит особое внимание авторам, чьи произведения на протяжении многих лет составляют основу репертуара и рефреном проходят через всю историю. Это, например, спектакль «Ромео и Джульетта», который является одной из двух десятков шекспировских постановок только за последние 70 лет, а вообще к прославленному английскому драматургу театр постоянно обращался с первых лет своего существования. Также это пьеса «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого, которая в разные годы выходила на сцену иркутской драмы шесть раз. Конечно же, «Последний срок» Валентина Распутина и «Прощание в июне» Александра Вампилова. Имена, с которыми охлопковский театр связывают незримые узы. Авторы, с которыми театр роднит земля и любовь к Сибири, чуткость русского слова и судьбы людей.



Среди спектаклей, отобранных для мартовского марафона, есть три особенных — мелодрама «Немного нежности» итальянского драматурга Альдо Николаи, пьеса Александра Галина «Ретро» и «Старомодная комедия» Алексея Арбузова. В каждой из этих постановок работают корифеи иркутской сцены, выдающиеся мастера актёрского искусства, многие из которых служат театру больше 50 лет.



Важной составляющей праздничной афиши станет военная тема. Спектакль «Завтра была война» о жизни вчерашних школьников, оказавшихся на пороге Великой Отечественной войны, вновь и вновь отсылает к одному из самых тяжёлых и от того самых значительных периодов в истории России. О нём накануне 75-летия Победы и в преддверии самого дорогого для каждого из нас дня 9 мая вспомнит охлопковский театр.



Вошли в юбилейную программу и знаковые для театра постановки. Новаторская по форме, безмолвная пластическая драма «Холстомер» по рассказу Льва Толстого, премьера которой состоялась в сентябре 2018 года, стала для иркутского зрителя настоящим откровением. В театре случилась если не революция, то переворот в понимании того, как можно преподнести зрителю классическую прозу XIX века. А постановка трагикомедии «Земля Эльзы», написанной в 2015 году, встроила иркутский театр в поток современной драматургии. Взгляды молодого драматурга Ярославы Пулинович и молодого режиссёра Дмитрия Акимова сошлись в лиричном, пронзительно-тонком спектакле.



Вечером перед началом спектакля на театральной площади будет идти тематическое действо в контексте предстоящей постановки — живые картины исторических эпох. Участие в представлениях примут студенты Иркутского театрального училища и Иркутского областного колледжа культуры.



Возле театра будет установлена фотозона. Для зрителей с 20 до 27 марта будет проведён конкурс фотографий, опубликованных в социальных сетях с хэштегом #иркдрама170. Победителей определят путём запуска генератора случайного выбора. Также наших гостей порадуют две выставки — об истории театра и актёрские портреты, созданные детьми.



Одним из долгожданных событий праздничной недели станет «Откровенный разговор» зрителей с артистами иркутской драмы, который пройдёт 23 марта на Камерной сцене. Участие в нём примут 13 актёров разного поколения, главный режиссёр Станислав Мальцев и главный художник Александр Плинт. Ведущий встречи — заслуженный артист России Яков Воронов.



Кроме того, к 170-летию со дня основания в Иркутском драматическом театре готовятся к выпуску юбилейные буклеты, посвящённые спектаклям театрального марафона, артистам и всем сотрудникам охлопковской драмы, в которой трудится 250 человек. Вот уже несколько недель в театре проходят фотосъёмки. Это позволит, в том числе, и полностью обновить галерею фотографий на официальном сайте нашего театра.



— Афиша юбилейной недели сформирована так, чтобы на сцену вышел каждый из артистов, а их в театре 55 человек. Мы намеренно отошли от идеи вечернего концерта. Потому что главное и для артиста, и для зрителя, и для театра, конечно, это спектакль. Также было важно отразить и основные репертуарные линии, представить многообразие тем и форм охлопковских постановок, — отмечает директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.