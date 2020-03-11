Евровидение​ 2020:​ Little Big, прогнозы, коронавирус

В 2020 году на песенном юбилейном 65-ом конкурсе «Евровидение 2020» Россию представит фрик-рейв группа Little Big. Группа очень популярна не только в России, но и в Европе. Официально группа представит свою песню 12 марта. До выступления в Роттердаме еще 2 месяца, чтобы успеть подготовить шоу.
«Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах», – сказал лидер группы Илья Прускин.
Группа известна своими вирусными хитами, один из которых «Skibidi» стал мировой сенсацией. За одну лишь неделю клип просмотрели 23 миллиона человек, на данный момент клип набрал уже более 350 миллионов просмотров. Этот заразительный танец знают в каждом доме или дворе, а услышав музыку, просто невозможно стоять на месте.
Согласно букмекерским ставкам на 11 марта, были определены лидеры. Однако, с появлением новых песен, с которыми собираются выступать страны-участники, меняются и прогнозы. С выводами торопиться не стоит, еще не все артисты презентовали свои композиции. Но пока картина такая:
- Лидером признана очаровательная певица Victoria, представитель от солнечной Болгарии. Певица выступит с ее хитом под названием «Tears Getting Sober». Виктории отдали 12% из всех ставок.
- На второй позиции разместилась Исландия. Представитель Daði og Gagnamagnið исполнит песню «Think About Things».
- На третьем месте, согласно букмекерским ставкам, определена Литва – The Roop с песней «On Fire».
- Несмотря на то, что Российская делегация еще не представила полную версию песни, с которой выступит в Роттердаме 12 мая, букмекеры определили Little Big на 4 место.
Полная картина будет ясна лишь когда все конкурсные песни будут известны.
В связи с последними событиями в мире, а именно эпидемией короновируса, проведение главного Европейского музыкального конкурса под вопросом. На 6 марта в Нидерландах уже зарегистрировано 23 случая заражения вирусом, в том числе и в Роттердаме, где будет проходить песенный конкурс.
Организаторы конкурса рассматривают идею проведения в новом формате, если до мая 2020 ситуация с короновирусом не стабилизируется и не пойдет на спад. Один из вариантов проведения конкурса это без зрителей, где каждый участник будет исполнять песню в своей стране, все выступления будут объединены в одну трансляцию. «Евровидение по видеосвязи», конечно для большинства зрителей всего мира формат не сильно изменится, как смотрели телевизор, так и будем. Но более того, существует вероятность, что «Евровидение 2020» будет отложено или вовсе отменено.