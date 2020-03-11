Евровидение​ 2020:​ Little Big, прогнозы, коронавирус

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11 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Евровидение 2020, фото: соцсети

В 2020 году на песенном юбилейном 65-ом конкурсе «Евровидение 2020» Россию представит фрик-рейв группа​ Little Big.​ Группа очень популярна не только в России, но и в Европе. Официально группа представит свою песню 12 марта. До выступления в Роттердаме еще 2 месяца, чтобы успеть подготовить шоу.

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«Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах»,​ – сказал лидер группы Илья Прускин.

​Группа известна​ своими вирусными хитами, один из которых «Skibidi» стал мировой сенсацией.​ За​ одну лишь неделю клип просмотрели 23 миллиона человек, на данный момент клип набрал уже более 350 миллионов просмотров. Этот заразительный танец знают в каждом доме или дворе, а услышав музыку, просто невозможно стоять на месте.

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Согласно букмекерским ставкам на 11 марта, были определены лидеры. Однако, с появлением новых песен, с которыми собираются выступать страны-участники, меняются и прогнозы. С выводами торопиться не стоит, еще не все артисты презентовали свои композиции. Но пока картина такая:

Лидером признана очаровательная певица​ Victoria, представитель от солнечной Болгарии. Певица выступит с ее хитом под названием «Tears Getting Sober». Виктории отдали 12% из всех ставок.​

На второй позиции разместилась Исландия. Представитель Daði og Gagnamagnið исполнит песню «Think About Things».

На третьем месте, согласно букмекерским ставкам, определена Литва – The Roop с песней «On Fire».

Несмотря на то, что Российская делегация еще не представила ​ полную версию песни, с которой выступит в Роттердаме 12 мая, букмекеры определили​ Little Big​ на 4 место.

Полная картина будет ясна лишь​ когда все конкурсные песни будут известны.

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В связи с последними событиями в мире, а именно эпидемией короновируса, проведение главного Европейского музыкального конкурса ​ под вопросом.​ ​ На 6 марта в Нидерландах уже зарегистрировано 23 случая заражения вирусом, в том числе и в Роттердаме, где будет проходить песенный конкурс.

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Организаторы конкурса рассматривают идею проведения в новом формате, если до мая 2020 ситуация с короновирусом не стабилизируется и не пойдет на спад. Один из вариантов проведения конкурса это без зрителей, где каждый участник будет исполнять песню в своей стране, все выступления будут объединены в одну трансляцию. «Евровидение по видеосвязи», конечно для большинства зрителей всего мира формат не сильно изменится, как смотрели телевизор, так и будем.​ ​ Но более того, существует вероятность, что «Евровидение 2020» будет отложено или вовсе отменено.