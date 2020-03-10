В Губернском театре – премьера!

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10 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: m-g-t.ru

Накануне Международного женского дня и праздника весны на малой сцене состоялась премьера. На малой сцене Московского Губернского театра показали спектакль «Сердце матери» по драме Карела Чапека - взгляд на мир глазами матерей. В самые непростые времена, когда кажется, что рушится весь мир, и брат идёт на брата, мать пытается уберечь семью, уберечь своих сыновей. Режиссер спектакля Анна Горушкина, сценография Ольги Богатищевой, музыкальный руководитель проекта - Александр Гусев.

Ведь в мире нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Она начинается с первым биением сердца ребенка, но никогда не заканчивается. И даже пережив самую страшную потерю, сердце матери продолжает любить и вести бесконечный диалог с теми, кого уже нет в живых. Задает вопросы – и не находит ответа. Дозволено ли спасать одну жизнь ценою другой? Почему самые лучшие должны умирать? И разве есть что-нибудь более ценное, чем человеческая жизнь?

Драма «Мать» стала итогом творчества писателя. Карел Чапек написал свою пьесу в 1938 году, когда Чехия, как и вся Европа, была в отчаянном положении: она боролась и с внутренними, и с внешними проблемами, набирал силу третий рейх. Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны. Но, как это часто бывает с произведениями искусства, пьеса гораздо сложнее и глубже, чем ее самый «верхний» актуальный слой, и позволяет множество трактовок.







В спектакле Московского Губернского театра на первый план выходит противостояние двух миропониманий – мужского и женского, разрушающего и созидающего начала.

В центре истории – судьба семьи, судьба Матери, которая теряет своих близких, одного за другим. Сыновья жертвуют своей жизнью во имя общего блага: ради испытания новой вакцины, которая спасет тысячи людей, ради технического прогресса, ради победы своих идеалов… Но Мать не может понять и принять, что существуют цели и идеалы, которые стоят жизни ее детей.

По сути, это противостояние восходит к традиционному для эпохи классицизма конфликту между чувством и долгом, который наиболее ярко воплотил в своих произведениях французский драматург Пьер Корнель. Не зря двоим из персонажей пьесы, близнецам, Чапек дал имена Петр и Корнель, словно подчеркивая неразрешимость и трагичность конфликта между самыми близкими людьми.







В спектакле заняты: Елена Доронина (Мать), Григорий Фирсов /Александр Фролов (Отец), Евгений Гомоной/Михаил Шилов (Ондра), Алексей Веретин (Иржи), Андрей Щеткин (Корнель), Андрей Исаенков /Данил Иванов (Петр), Кирилл Новышев /Василий Серегин (Тони), Владимир Балдов (Дед), Елена Киркова / Елена Хабарова (Прекрасная незнакомка)





