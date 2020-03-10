В Кремлевском дворце изменят жизнь к лучшему

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10 марта 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Шоу-мистерия «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы» пройдет в 28 российских городах. В Москве премьера шоу состоится 29 марта 2020 на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этот день дирижер первого в мире танцующего оркестра CONCORD ORCHESTRA Фабио Пирола предстанет перед сотней тысяч зрителей в образе Властелина Тьмы, чтобы в нелегкой битве Добро победило.

Самая темная ночь всегда перед рассветом

Борьба Добра и Злом всегда была одной из центральных тем в искусстве. Необычное драматургическое решение этой вечной темы нашли музыканты симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA». Зрителям предстоит увидеть, как в решающий момент битвы на Землю приходит Властелин Тьмы со своим непобедимым войском - Рыцарями Тьмы. Люди напуганы, разобщены, они ненавидят друг друга. Это происходит потому, что Рыцари Тьмы лишили их способности слышать и понимать друг друга, похитили чувство прекрасного, украли у людей Музыку. Силы Добра на исходе. Но происходит совершенно непредвиденное событие: Властелин Тьмы вступает в борьбу против своего войска, чтобы вернуть людям Музыку. Кто выйдет победителем в этой смертельной схватке? Шоу до последней минуты держит зрителей в напряжении.

Изменить мир к лучшему

«В современном мире, к сожалению, много страданий, бед, несчастий. Однако, вера в то, что мечты сбываются, а в жизни всегда есть место для радости, помогает человеку справиться с житейскими проблемами. После наших концертов тысячи зрителей уходят окрыленными, они пишут в социальных сетях о том, что мы вернули им надежду на лучшее, подарили море положительных эмоций. Я уверен, что истинное призвание артиста состоит в том, чтобы каждый момент своей жизни посвящать зрителю и дарить ему маленькое чудо»,- говорит художественный руководитель и дирижер CONCORD ORCHESTRA Фабио Пирола.

Работая над концепцией нового шоу, Фабио Пирола и Илья Устьянцев, поставили перед собой очень благородную цель: показать зрителям, что в жизни всегда должно быть место для любви и счастья. «Мы хотим сделать этот мир лучше. Я уверен, что именно силой искусства можно осуществить это великое преобразование», - рассказывает Фабио Пирола.



Ломая стереотипы

Шоу «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы» вне привычных рамок, вне шаблонов и стереотипов. Симфонические музыканты танцуют, играют наизусть все партии, импровизируют, они воплощают три амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое. В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как своеобразный мини-спектакль. «Танцующий симфонический оркестр – это «фишка» нашего коллектива. Обучая музыкантов новым пластическим приемам, я старался раскрыть творческую природу каждого. Мне повезло стать частью настоящей «звездной команды», - отмечает режиссер шоу Илья Устьянцев.

Рок в симфоническом звучании поистине завораживает своей мощью и экспрессий. В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов звучат кавер-версии самых знаменитых композиций Nirvana, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Зрители подпевают музыкантам, прыгают, танцуют. Любовь зрителей вдохновляет музыкантов, каждый концерт оркестра проходит с неизменным аншлагом.

Музыка будет вечной

Рок в симфоническом звучании – самый настоящий и честный рок. CONCORD ORCHESTRA исполняет его на самом высоком уровне, на уровне чемпионов. Оркестр был создан в 2015 году. Итальянский дирижер Фабио Пирола был приглашен в CONCORD ORCHESTRA на должность дирижера в команду из одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые формы творческой самореализации, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов. За эти годы оркестр выпустил 5 авторских программ, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. Шоу симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» традиционно собирают полные залы, публика с восторгом принимает талантливых музыкантов и знаменитого дирижера. У шоу «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы» есть все шансы стать одним из самых ярких событий в культурной жизни нашей страны.





