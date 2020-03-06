Краткость – сестра таланта: веб-сериалы завоевывают Интернет

//Культура 13+

6 марта 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимые сериалы, фото: соцсети

Веб-сериал – довольно привычный формат для интернет-пространства. Первые веб-сериалы были запущены в нашей стране еще в начале нулевых.

Одним из таких проектов был «Масяня» Олега Куваева, премьерный эпизод которого вышел в 2001 году. Следующей удачной попыткой стал философский сериал «Mr.Freeman» 2009 года. В последующие годы мировая популярность веб-сериалов только росла. Их основная черта – короткие серии до 10 минут. В 2019 году российские и зарубежные режиссеры представили свежие работы. Мы отобрали пятерку самых интересных и достойных просмотра.

Миллионер из Балашихи

Комедия о парне, который мечтает открыть свой бизнес в подмосковном городе. Богдану – 22, у него есть замечательная бабушка, которая заботится о своем внуке. Богдан окончил бизнес-курс под названием «Ты - миллионер» и решил, что все дороги перед ним открыты. Но с чего начать? В первом эпизоде Богдан утверждает – для того, чтобы начать бизнес, надо его купить. Он покупает пекарню «Сладкая булочка» за 50 тысяч рублей с бабушкиной пенсии и тут начинается его история. Сериал – блог главного героя, советы по достижению успеха в бизнесе.

1968. DIGITAL

Новаторский проект Тимура Бекмамбетова, действия которого происходят на экранах смартфонов великих людей прошлого – Джона Леннона, Энди Уорхола, модельера Ив Сен-Лорана. Каждый эпизод посвящен событиям из жизни знаменитостей, перенесённым в переписки What’sapp, геолокации в Инстаграме, маршруты в GoogleMaps. В те годы ни Джон Леннон, ни Сен-Лоран не представляли до чего дойдут технологии. Создатели сериала решили предположить, как бы помогли героям современные приложения в 1968 году.

Чехов: Screenlife

Этот проект по принципу похож на предыдущий: герои чеховских рассказов «Человек в футляре» и «Лошадиная фамилия» живут на экранах смартфонов и общаются с использованием новых технологий. Зрители смогут увидеть, как бы жили и существовали в наше время персонажи конца девятнадцатого века. Авторы сериала – ученики Тимура Бекмамбетова, поэтому сразу чувствуется рука мастера и излишнее сходство с его собственным проектом.

Истории Евы

Веб-сериал 2019 года, основанный на дневниковых записях еврейской девочки Евы. Сериал транслировался в социальной сети Instagram в формате stories. Авторами веб-сериала выступили израильский миллиардер Мати Кохави и его дочь Майя. Цель проекта – рассказать молодому поколению об истории холокоста. Для глубокого изучения истории необходимо время, а подростки не интересуются учебниками. Кохави утверждает, что такой формат подачи напомнит о важности памяти жертв Холокоста.

«Девочка, пережившая Холокост, ведет собственную страничку в Инстаграм» - с такой идеей за эту работу взялся Мохави. Но многие зрители уже раскритиковали миллиардера. По мнению большинства, эмодзи и смайлики превращают трагедию народа в фарс.

В постели

Режиссер Шота Гамисония представил веб-сериал о личной жизни российских пар. Первая серия набрала рекордные 232 тысячи просмотров. Социальный статус, заработок и мировоззрения главных героев различаются, но сильные чувства их сталкивают друг с другом. В главных ролях – Денис Шведов и звезда фильма «Нелюбовь» Варвара Шмыкова.