Новому поколению кажутся длинными не только книги, но уже и фильмы

//Культура 13+

5 марта 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

За прошлый год американский кинематограф выпустил более 5 тысяч фильмов. Особенно много было снято сериалов. Чтобы зрители могли их отличать друг от друга режиссёры в разных странах добавляют в картину свои сюжеты. Во Франции - убийства, в Италии - красивые девушки, в Скандинавии - алкоголь. Однако кризис фантазии и воображения делает многие сериалы похожими друг на друга.



Телевизор сегодня не показывает оригинальных и качественных фильмов. В Европе институты культуры готовят множество специалистов для кинематографа, чтобы снимать дешёвый и завлекательный продукт. Молодые люди не читают художественную литературу. Однако многие готовы потратить выходной, чтобы посмотреть залпом какой-либо сериал.



Сериал современного режиссёра - это погружение в вымышленную реальность, чередование всплесков и множество героев. С веками происходила преемственность и смена моды - художественная литература передала эстафету кино, а оно - сериалам. То, что классики описывали в многостраничном сюжете, у современного режиссёра может уложиться в несколько минут. Важно сделать в сериале абсурдную развязку и не отпускать зрителя до конца сериала. Это одна из главных задач современного кинематографа. Но не все её могут решить из-за минимализма молодёжи, для которой кажутся длинными не только книги, но и фильмы. Мир переходит на постерное мышление.



