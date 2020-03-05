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5 марта 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Режиссёр Илья Хржановский, фото соцсети

С 2008 года скандальный российский режиссёр Илья Хржановский занимался масштабным проектом «ДАУ». Фильм запретили к показу в России из-за пропаганды порнографии и обилия натурального и даже реального насилия на экране.

Съёмки проекта «ДАУ» заняли у спорного российского режиссера Ильи Хржановского много лет. За это время было отснято 700 часов материала, фильм лишился государственной поддержки и был запрещён в России из-за порнографического характера фильма.

Российский кинематограф переживает не лучшие времена. Если обратиться к статистике зрительских оценок, то сразу после начала двухтысячных качество отечественных фильмов достигло дна, и не поднималось до сих пор. Причин такого падения множество: можно обратить внимание хотя бы на то, что советские фильмы придерживались национальной идентичности, раскрывали проблемы советских людей, а современный российский кинематограф кивает в сторону западной модели. Авторы пытаются снимать «ответы» на удачные зарубежные франшизы, смешивают русский юмор с американским, занимаются бессовестным плагиатом. Конечно, это касается не всех представителей российского кинематографа, но, тем не менее, очевидно, что в нашей киноиндустрии наблюдается глубокий кризис. И самый главный аспект этого кризиса – большинству наших режиссеров якобы нечего сказать.

Несомненно, есть у нас талантливые кинодеятели и новаторы, готовые пойти на риск. Наши фильмы часто берут разные награды на фестивалях, но, к сожалению, в прокате эти фильмы проваливаются, так как денег проинформировать аудиторию о выходе фильма не хватает. Если говорить о таких картинах, то самой радикальной будет скандальный проект «ДАУ» от таинственного режиссера Ильи Хржановского, забравший приз на Берлинском кинофестивале за операторскую работу, но запрещённый в российском прокате из-за «пропаганды порнографии».

Что известно о «ДАУ»?

Илья Хржановский за свою карьеру снял только один полнометражный фильм – «4», по сценарию Владимира Сорокина. Проект получился неоднозначным и долго не пускался в прокат: цензоры требовали удалить около сорока минут фильма. Возможно это было связано с тем, что в картине содержались откровенно эротические или даже порнографические сцены, однако, тем не менее, фильм пустили в российский прокат. Правда картина собрала всего $4 000 в России и около $20 000 в США, но скорее всего данное откровение изначально не предполагало коммерческий успех.

Следующий проект Хржановского «ДАУ» стал настоящим долгостроем и снимался с 2008 года. Автор изначально хотел посвятить его жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, однако позже проект сменил направление в сторону полудокументального отображения жизни советского человека. Информации о съемках проекта очень мало, потому что все происходило в строжайшей секретности, а все что известно о «ДАУ», рассказали бывшие участники.

Кадр из фильма «ДАУ»

Таким образом, изначально сценарий к фильму должен был снова писать Сорокин, но Хржановскому пришлось с ним попрощаться после того, как режиссёр понял художественный потенциал картины. По словам людей, покинувших проект из-за разногласий и конфликтов, для съёмок специально отстроили сюрреалистическое здание-декорацию некого «Института», в котором три года жили люди, исполняющие главные роли. Конечно, жили они не постоянно, а только в рабочее время. Свободное же время они проводили в Харькове, близ которого и был отстроен (а потом и снесён) Институт, там же они и ночевали. При этом Хржановский фактически не принимал участие в съёмках: своей задачей он ставил воссоздание необходимой атмосферы. По сути, режиссёр не придерживался никакого сценария, а просто снимал реальную жизнь людей в смоделированных обстоятельствах, их реальные взаимоотношения. Поэтому проект уже сейчас никак не связан с биографией Ландау.

Актерам «ДАУ» разрешалось пользоваться только советскими предметами быта: надевать одежду, сделанную в СССР, пользоваться советскими средствами личной гигиены. Все это доставляло дискомфорт участникам проекта, которые и без того много страдали во время съёмок. Так, например, известно, что некоторые актеры или работники съемочной группы покидали съемки «ДАУ» из-за задержек зарплат. А согласились сниматься там многие известные люди. Например, греческий и российский дирижёр Теодор Куртензис, актриса Радмила Щеголева, певец Николай Воронов. Операторскую работу доверили именитому немцу Юргенсу Юргесу, работавшему некогда с Фассбиндером и Ханеке. Он и забрал Серебряного Медведя на Берлинском фестивале. Помимо этого в проекте принимали участие совершенно разные люди: проститутки, бездомные, неонацисты.

На самом деле, «ДАУ», судя по всему, нельзя даже назвать фильмом о жизни в СССР. Этот фильм скорее о том, каким образом современные люди жили бы в СССР, ведь декорации и костюмы говорят об одном времени, а события, которые зачастую моделируется случайным образом, совершенно о другом. Да, Хржановский давал указания, держал фильм в русле общей задумки, но практически не говорил, что именно играть актерам. Они просто жили. Так, съёмочная группа отсняла около 700 часов материала.

Кадр из фильма «ДАУ»

А фильм, судя по всему, действительно стал художественным откровением автора и других участников проекта. Многое из того, что происходит на экране, реально. Участники давали своё согласие на то, что в фильме будет запечатлено все, вплоть до каких-то интимных, сугубо личных обстоятельств в жизни героев-актеров (актеров в фильме не стоит отделять от их персонажей, они фактически сливаются). Именно поэтому в фильме присутствуют сцены порногрфического характера: съемочная группа фиксировала то, как участники проекта занимались сексом. Также в фильме присутствуют сцены настоящего физического и даже сексуального насилия, сцены издевательств и унижений. И на все это актеры дали своё согласие.

Что в итоге получилось?

Проект «ДАУ» не стоит называть фильмом, это именно проект, который включает в себя 700 часов отснятого материала и несколько смонтированных фильмов, в каждом из которых есть своя история. В прокат России ни один из фильмов не попадёт, по вполне очевидным причинам: проект вышел слишком жестоким и откровенным по меркам нашего законодательства.

За рубежом все немного сложнее: там фильм был разрешён к показу, но вызвал широкий общественный резонанс. Так, например, есть множество противников фильма, которые желают оспорить решение Берлинского кинофестиваля, который присудил фильму награду. Недовольные указывают на чрезмерную жестокость фильма, которая идёт вразрез с современными нравственными тенденциями. Ровно столько же и защитников «ДАУ», аудитория впечатлена совершенно новым киноопытом, который подарил Хржановский.

Смотреть «ДАУ» можно по-разному. Есть и фильмы, например «ДАУ. Наташа». Есть и проект «ДАУ digital», который и состоит из тех самых семисот часов материала. Часть этого материала можно отсмотреть в Париже: компьютер в случайном порядке сортирует десятки фрагментов, которые будут показаны зрителю. Зрители при этом не имеют права перематывать то, что показывается на экране. Таким образом, проект «ДАУ» – это какая-то потусторонняя реальность, взглянуть на которую можно совершенно по-разному.

Кадр из фильма «ДАУ»

Откуда деньги?

История финансирования «ДАУ» не менее странная, чем сам фильм и его съемки. Часть денег на фильм Хржановского выделила экспертная комиссия государственного агентства Украины по вопросам кино (Держкино). То есть, та самая комиссия, которая занимается в том числе и запретом российского кинематографа, выделяет деньги на поддержку российского автора и выражает восхищение спорным проектом. При этом средства, которые выделило Министерство Культуры РФ, а именно 24 миллиона рублей, были возвращены государству через суд, якобы из-за срыва договоренностей по съемкам проекта.

Предприниматель Сергей Адоньев, фото соцсети

Главным инвестором «ДАУ» стал российский бизнесмен Сергей Адоньев, совладелец компании Yota Devices, хотя его участие в проекте до сих пор некоторыми ставится под сомнение. Дело в том, что изначально информация о его поддержке «ДАУ» была размещена анонимным пользователем на странице Адоньева в Википедии. Сам Адоньев комментариев о своём инвестиционном участии, которое якобы насчитывает около двадцати пяти миллионов евро, не давал. И тем не менее, Сергей Адоньев также известен тем, что финансировал «Электротеатр. Станиславский» и некоторые проекты Теодора Куртензиса, который исполняет роль Ландау в фильме. Куртензис и мог познакомить Хржановского с Адоньевым.

Однако Адоньев, по информации некоторых исследователей данного вопроса, связан с «ДАУ» не только через Куртензиса. Так, например, в 2015 году был создан траст Phenomen, который в том числе занимается постародакшном «ДАУ». Его попечителем, кроме продюсеров фильма, выступил Симон Шварц, связанный со структурой Адоньева. Ещё один попечитель – знаменитый адвокат Энтони Джулиус, который якобы представляет интересы Адоньева в США и пытается снять с него приговор о взяточничестве, из-за которого предпринимателя приговорили к реальному сроку. Таким образом, у Адоньева и его партнеров, судя по всему, есть личный интерес в «ДАУ».

Но несмотря на достаточно таинственную историю с финансированием проекта, уже сейчас очевидно: «ДАУ» – это совершенно новый кинематографический эксперимент, который практически никогда раньше не проводился. Проект стал художественным откровением, высказанным так, как искусство раньше не высказывалось. И вместе со всей жестокостью и натурализмом насилия, вместе со всеми спорными, странными и безнравственными аспектами фильма – это большой прорыв для всего российского кино.