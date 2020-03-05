«Вход только для женщин» покажут в Челябинске

//Культура 13+

5 марта 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

11-го марта на сцене ДК Железнодорожников – Московский Независимый театр выступит с одним из самых кассовых спектаклей 2016-го года «Вход только для женщин». Звезды кино, телесериалов и столичных подмостков, собрались для того, чтобы разыграть этот феерический бурлеск со всеми, присущими жанру компонентами. С музыкой Е.Ясковец, хореографией М. Шаповалова и, уморительно смешным сюжетом, внутри которого, с учетом нашего непростого времени, может оказаться каждый.

В нашем случае, это бывший офицер спецназа, бандит, музыкант, обанкротившийся банкир… Работы нет. Денег нет. И единственная надежда хоть как-то подправить своё бедственное положение – элитное мужское стриптиз-шоу. Подобным, естественно, никто раньше не занимался. Но, как выясняется, это единственный шанс. И заработать, и доказать окружающим, а главное, самим себе, что ничего невозможного нет. Дальше рассказывать не имеет смысла. Дальше надо видеть.

Открытие первого сезона «Независимого театра» состоялось в 2003-ем, и с тех пор у его руля стоит его создатель и художественный руководитель Дмитрий Рачковский, на счету которого, практически все премьеры, включая и премьеру спектакля, который нам предстоит увидеть. «Вход только для женщин» зрители приняли с восторгом. С восторгом, смехом, а иногда и гомерическим хохотом. Иначе, воспринимать происходящее на сцене, просто невозможно.

Возрастной ценз – 16+