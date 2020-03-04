Гонорар за рекламу: у кого больше?

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4 марта 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Звёзды кино

Красивая картинка, веселая мелодия, яркий слоган – из этих компонентов состоит идеальный рекламный ролик. В чем же секрет успешной рекламы?

Суперзвезда! Мы начинаем ассоциировать товары со звездой, которая его рекламирует. И отечественные, и зарубежные актеры давно участвуют в рекламе и зарабатывают миллионы. Предлагаем вспомнить яркие примеры.

Александр Петров

В последние годы актер Александр Петров заслуженно носит звание актера номер один. Картины с Петровым в главной роли выходят в прокат ежегодно, он снимается в сериалах, его лицо появляется в рекламных роликах. В ходе интервью Петрова Ксении Собчак стало известно, что средний доход актера от участия в рекламе составляет около 22 миллиона рублей.

Иван Ургант

Шоумен, телеведущий, актер и певец Иван Ургант не отстает от своего коллеги. Оператор связи «Мегафон» предложил ведущему «Вечернего Урганта» поучаствовать в рекламе тарифа «Все включено!», которая крутилась по телевидению несколько лет. По контракту гонорар артиста не разглашается, но, по слухам, за данный ролик Иван получил около 25 миллионов рублей. Впечатляет!

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев и «МТС» имею долгую историю сотрудничества. Первый ролик с шоуменом вышел в 2015 году. По сюжету актеру приходилось читать стихотворения Деду Морозу, танцевать в доме под музыку, готовить подарок тестю и многое другое. Харизма Нагиева настолько понравилась телезрителям, что контракт с актером «МТС» продлил на несколько лет. Дмитрий не скрывает, что часть его дохода он получает от съемок в рекламе, заработок от которых может достигать 300 тысяч долларов.

Шарлиз Терон

В отличие от отечественных звезд, американские селебрити не скрывают свои гонорары от общественности. Помните известную рекламу аромата J’adoreDior с Шарлиз Терон? Ролик стал настолько популярным, что в 2004 году бренд подписал контракт с актрисой на длительный срок. За сотрудничество с Dior Терон ежегодно зарабатывает около 3 миллионов долларов в год, и это не предел.

Джулия Робертс

Быть лицом косметического бренда мечтает каждая девушка. Но заработать внушительную сумму денег удается немногим. Джулия Робертс, известная по ролям в фильмах «Красотка» и «Ешь. Молись. Люби», стала амбассадором бренда Lancome, сотрудничество с которым ей приносит 50 миллионов долларов.

Джордж Клуни

По итогам 2018 года Джордж Клуни был назван самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes, хотя в том году не вышел ни один фильм с его участием. В чем же причина? У актера есть контракт с Nespresso, доход от которого составляет 40 миллионов долларов. Это огромный гонорар даже для американского шоу-бизнеса. Рекламные ролики с Клуни повлияли на рост продаж Nespresso, а американские зрители назвали актера самым харизматичным мужчиной. Хороших ход.