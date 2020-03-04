Современный Островский

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4 марта 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]

На сцене Московского театра «Et Cetera» п/р Александра Калягина 9 и 27 марта дают Островского. Пьеса «Сердце не камень» ожила благодаря театру теней и кинематографическому приему стоп-кадр.

Классическую комедию в 2-х действиях, которая мало известна широкому кругу, осуществил в 2014 году известный петербургский режиссер Григорий Дитятковский, лауреат премии «Золотой маски» и премии правительства Москвы.

В этой постановке зрителя ожидает стремительно развитие событий, что не характерно для пьес Островского, где размеренность и ирония «живут» на сцене. «Если хотите поговорить о наболевшем – смело обращайтесь к Островскому. Он очень современный», — уверен режиссер спектакля Григорий Дитятковский. И он, безусловно, прав. Убедитесь в этом сами.

Интрига пьесы «Сердце не камень» закручена вокруг завещания богатого купца Потапа Потапыча Каркунова. Его молодая жена Вера Филипповна, бедная девушка, которую выдали замуж за старика. Она верна своему супругу, но не обещает хранить ему верность и после его смерти. Вокруг будущей богатой вдовы разыгрываются нешуточные бои. Опорочить целомудренную женщину, чтобы получить богатое наследство, подлому и хитроумному племяннику старого купца все-таки не удается. Вдова получает богатство и свободу любить того, кого приказывает сердце, а сердце, как известно, не камень.