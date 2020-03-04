Зачем Чулпан Хаматова обманула питерскую театральную публику?

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4 марта 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике спектакль по стихотворениям Юрия Левитанского «УтроВечер». Это нельзя назвать моноспектаклем, поскольку рядом с Хаматовой действует танцовщик, он же хореограф постановки Владимир Варнава. Однако, разумеется, внимание зрителя приковано к стройной фигурке и прекрасному лицу знаменитой актрисы.



Сцена почти пуста, обнажена – рояль слева и белый приподнятый круг в центре, вся обстановка. Выходит актриса в правильном чёрном облегающем платье. Деликатно вступает музыка. В руках у Хаматовой – толстая пачка листов, и она начинает читать первое стихотворение Левитанского – одно из самых знаменитых – «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино», заглядывая в эти листы. Публика приходит в изумление – всё видел Петербург, но чтобы актёры такого ранга читали «с листа», это впервые. Проблемы с памятью? На скорую руку слепили халтуру и теперь устроили чёс? Второе стихотворение – и опять с листа. Третье – и тут Хаматова неожиданно роняет пачку, и страницы разлетаются. Публика внутренне охает – а потом счастливо улыбается: её провели, пошалили, чуток обманули. Разумеется, никаких проблем с памятью у Хаматовой нет, и не чёс она проводит, а творит довольно изысканное представление повышенного своеобразия.



Для глубоко страстной и подлинно драматической актрисы Чулпан Хаматовой поэзия Левитанского какая-то слишком идеальная. Нет в ней драматического стержня, преобладает блаженная созерцательность. В ней нет героев, нет действия, и если искать аналоги в живописи – это задумчивый пейзаж «с высоты полёта», лишённый дыхания времени. Ангельское мироощущение Хаматова нам предъявила, но мы-то не ангелы, да и она пока что не вполне и окончательно ангел. Впечатление от спектакля «УтроВечер», спора нет, приятное – будто бы побывал где-то в облаках, возвысился над своей плачевной участью и довольно культурно провёл время. Но не скрою – хотелось бы мне увидеть Хаматову на драматической сцене, в главной роли, в настоящей пьесе, в трактовке старомодно профессионального режиссёра.



Полностью рецензию Татьяны Москвиной читайте в свежем номере "Аргументов недели".



