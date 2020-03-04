Все новости >>

//Культура 13+

Зачем Чулпан Хаматова обманула питерскую театральную публику?

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем Чулпан Хаматова обманула питерскую театральную публику?

Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике спектакль по стихотворениям Юрия Левитанского «УтроВечер». Это нельзя назвать моноспектаклем, поскольку рядом с Хаматовой действует танцовщик, он же хореограф постановки Владимир Варнава. Однако, разумеется, внимание зрителя приковано к стройной фигурке и прекрасному лицу знаменитой актрисы.

Сцена почти пуста, обнажена – рояль слева и белый приподнятый круг в центре, вся обстановка. Выходит актриса в правильном чёрном облегающем платье. Деликатно вступает музыка. В руках у Хаматовой – толстая пачка листов, и она начинает читать первое стихотворение Левитанского – одно из самых знаменитых – «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино», заглядывая в эти листы. Публика приходит в изумление – всё видел Петербург, но чтобы актёры такого ранга читали «с листа», это впервые. Проблемы с памятью? На скорую руку слепили халтуру и теперь устроили чёс? Второе стихотворение – и опять с листа. Третье – и тут Хаматова неожиданно роняет пачку, и страницы разлетаются. Публика внутренне охает – а потом счастливо улыбается: её провели, пошалили, чуток обманули. Разумеется, никаких проблем с памятью у Хаматовой нет, и не чёс она проводит, а творит довольно изысканное представление повышенного своеобразия.

Для глубоко страстной и подлинно драматической актрисы Чулпан Хаматовой поэзия Левитанского какая-то слишком идеальная. Нет в ней драматического стержня, преобладает блаженная созерцательность. В ней нет героев, нет действия, и если искать аналоги в живописи – это задумчивый пейзаж «с высоты полёта», лишённый дыхания времени. Ангельское мироощущение Хаматова нам предъявила, но мы-то не ангелы, да и она пока что не вполне и окончательно ангел. Впечатление от спектакля «УтроВечер», спора нет, приятное – будто бы побывал где-то в облаках, возвысился над своей плачевной участью и довольно культурно провёл время. Но не скрою – хотелось бы мне увидеть Хаматову на драматической сцене, в главной роли, в настоящей пьесе, в трактовке старомодно профессионального режиссёра.

Полностью рецензию Татьяны Москвиной читайте в  свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

В США состоялась встреча главы Пентагона Марка Эспера и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозой" для стран Прибалтики и разные…

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению Багдасарова, Эрдоган никогда не скрывал, что его ключевой целью является смена режима Асада.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан