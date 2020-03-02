Начинаются ли эти театры с вешалки?

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2 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Необычные театры мира, фото: соцсети

Государственный академический Большой театр России, или просто Большой театр на Театральной площади в центре Москвы, Государственный академический Мариинский театр в северной столице России или Центральный театр кукол имени Образцова – все эти места стали уже классическими и обязательными для оповещения культурными площадками с неизменными постановками, красными стульями, биноклем и закусками в фойе во время антракта. Но разнообразие не знает границ, в мире существуют необычные и удивительные театры, которые привлекают с каждым годом всё больше зрителей.

В Австралии на берегу Констанцского озера находится Озёрная сцена, которая была возведена специально для Брегенцского фестиваля искусств в 1946 году. Каждые два года сцену переоформляют новыми декорациями и добавляют зрительные места, которых, к слову, более шести тысяч, которые располагаются на берегу.

Театральные постановки можно проводить не только на воде, но и в воздухе. Чтобы удивить зрителей в Париже существует уличный театр «Les Passengers». Актёры выступают на большом вертикальном экране, на котором проектируются уникальные декорации. В целях безопасности артисты используют специальную экипировку.

Всё самое прекрасное идёт из древности. Арена ди Верона в Италии – это амфитеатр, который был построен еще в 30-м году до н.э., театр работает до сих пор. Чтобы увидеть невероятные и масштабные поставки туристы приезжают со всех уголков мира с июня по август, мест точно хватит на всех, Арена вмещает до 16 тысяч зрителей. Амфитеатр является третьим по величине и находится под охраной ЮНЕСКО. В античные времена на сцене проходили гладиаторские сражения, турниры и, конечно, театральные постановки.

Минак – театр под открытым небом, располагающийся на краю скалы у берега Атлантического океана. Этот удивительный театр находится в Корнуолле – на родине всем известного короля Артура.

Оригинальный театр «Глобус» в Великобритании был основан в 1599 году и пережил многое – пожар в 1613 году, три перестройки и постройка нового, но аналогичного здания в 200 метрах от первоначального месторасположения. Сцена и зрительские места расположены под открытым небом, поэтому двери «Шекспировского театра» открыты для зрителей только с мая по октябрь. Почему «Шекспировский театр», спросите вы, а всё потому, что изначально театр был построен на средства актёрской труппы «Lord Chamberlain’s Men», куда входил и сам Шекспир.

Темнота друг не только молодёжи, но и чешских актёров, которые работают в IMAGEBlackTheatre в Праге. Чёрный фон – лучшая и единственна декорация, а главное – это актерская и световая игра. На артистах располагаются светодиоды – единственные источники света, также люминесцентная краска на лице и костюмах. Иллюзия теней погружает зрителя в тёмный, но живой мир.

Театральное многообразие не знает границ, каждый год в мире появляется более 100 новых необычных площадок для творческого разнообразия актёров и режиссеров постановщиков.