ГримРок – музыка проверенная временем!

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28 февраля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшим подарком для любимых девушек к 8 марта, пожалуй, будут билеты на концерт группы «Братья Грим», который состоится 6 марта на площадке Подсолнухи Art&Food. Песни группы «Братья Грим» неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и завоевали сердца миллионов фанатов не только в России, но и за рубежом. Группа является обладателем Премии «Золотой Граммофон», лауреатом Фестиваля «Песня года» и лауреатом «Радио-премии им. Попова» как самая ротируемая группа года. Песни группы «Ресницы», «Кустурица», «Дыхание», «Пчела», «Аллилуйя» являются хитами на протяжении многих лет и по праву вошли в золотой фонд российской эстрады. На концерте 6 марта прозвучат как хиты проверенные временем, так и новые композиции прославленного коллектива.

История музыкального коллектива началась в 1998 году в Самаре. Группа была основана двумя братьями – Борисом и Константином Бурдаевыми. В первый состав музыкального коллектива входило четыре человека – кроме братьев Бурдаевых еще и гитарист Максим Малицкий, а также барабанщик Антон Шаронин.

В названии «Братья Грим» — одна «М» , в отличие от немецких сказочников «Братьев Гримм». Первый концерт состоялся в «Самарском Медико-техническом лицее» , где учился Константин Бурдаев.

В 2004 году группа была замечена легендарным продюсером Леонидом Бурлаковым («Мумий Тролль», «Земфира») который приглашает музыкантов в Москву где коллектив приступает к записи дебютного альбома и к съемке первых клипов. В состав группы приходят барабанщик Денис Попов и клавишник Андрей Тимонин.

В 2005 году «Братья Грим» выступают на фестивале «MAXIDROM», после чего о группе заговорили все российские СМИ. В том же 2005-м, коллектив выпускает дебютный альбом «Братья Грим». Песня «Ресницы» с этого альбома буквально взорвала эфиры радиостанций страны в июне 2005 года и заняла первые позиции во многих хит-парадах . Другой известной композицией с дебютной пластинки стала песня «Кустурица». В этом же году группа становится обладателем «Золотого Граммофона» , лауреатом «Песни года» и лауреатом «Радио-премии им. Попова» как самая ротируемая группа года.

В 2006 году группа сразу же записывает свой второй альбом «Иллюзия» в городе Окленд (Новая Зеландия) , включающий в себя такие известные синглы как «Дыхание» , «Пчела» и «Амстердам» . Альбом был оценен по достоинству многими музыкальными критиками. В том же году группа снялась в сериале «Не родись красивой», где музыканты сыграли самих себя и исполнили песню «Сердце».

Осенью 2007 года «Братья Грим» выпускают свой третий по счету альбом – «Марсиане». Песня «Утром» с этого альбома попадает в ротацию многих радиостанций и становится саундтреком рекламного ролика сети кафе McDonalds, а песня “Лети” входит в саундтрек к фильму “Ожидание чуда”.

В 2008-2009 годах происходят изменения в составе группы. Коллектив покидают гитарист Максим Малицкий , клавишник Андрей Тимонин, а также один из основателей – Борис Бурдаев.

В 2009 году Константин Бурдаев обновленным составом музыкантов приступает к записи новой пластинки группы Братья Грим. Выходит сингл с будущего альбома – песня “Лаос”. Композиция доходит до “бронзового” третьего места в “хит-параде двух столиц” на радио MAXIMUM .

В декабре 2009 года группа Братья Грим приняла участие в трибьюте к юбилею группы «Машина Времени» под названием «Машинопись» , исполнив композицию «Свеча» в своей вариации. А чуть позже – весной 2010 года музыканты приняли участие в проекте «Песни для Аллы» , в рок-трибьюте на песни Аллы Борисовны Пугачевой. Братья Грим выступили на Первом канале в итоговом концерте со своей версией песни «Старинные часы» , которая очень понравилась «примадонне».

В 2010 году группа представила сингл «Вернись» , на который впоследствии было снято яркое музыкальное видео в стиле «Стимпанк» . Клип на эту песню был высоко оценен не только в России , но и за рубежом. В октябре 2010 года выходит четвертый альбом группы Братья Грим под названием «Крылья Титана». Еще одна песня с этого альбома – «Аллилуйя» — попала в ротацию крупных радиостанций и стала популярна в интернете , в качестве саундтрека ко многим любительским свадебным роликам.



2012 год ознаменовался для группы появлением таких ярких песен как «Парашюты» и дуэтной композицией совместно с группой «Чи-ли» под названием «Ира Ира», на которую был снят веселый и запоминающийся клип.

Осенью 2013 года группа выпускает сингл «Самая любимая музыка», который становится популярным и попадает в ротации самых крупных радиостанций России и СНГ , а припев этой песни звучит в джингле-заставке «Русского радио». Ротации этой песни в эфирах московских радиостанций опередили по количеству в разных версиях сингла даже такие хиты группы , как «Ресницы» и «Кустурица».

В 2015 году группа Братья Грим выпускает сразу два разнохарактерных альбома . На электронных площадках iTunes и Google play выходят: в марте — лиричный и мягкий «Самая любимая музыка» — название альбому дал самый известный сингл с этой пластинки , и в декабре 2015 года — жесткий и бескомпромиссный альбом «Zомби». Музыканты условно характеризуют эти альбомы как «альбом для девочек» и «альбом для мальчиков» соответственно.

2016 год ознаменовался появлением сразу нескольких клипов на синглы с обоих пластинок. Клип на песню «ЧБ весна» с альбома «Zомби» , который появился в начале 2016 года, посвящен теме войны в Сирии и на Украине. Это видео оценили по достоинству не только рядовые пользователи интернета , но и многие известные блогеры и общественные деятели. Чуть позже, к концу весны 2016 года, появился клип в минималистично-рисованном стиле на песню «Простая История» с альбома «Самая любимая музыка». А осенью – еще одно видео на тему войны под названием «Через джунгли» — уже посвященное теме вьетнамской трагедии. В обоих антивоенных клипах ( «ЧБ весна» и «Через джунгли» ) группа Братья Грим выражает свою активную гражданскую позицию .

В 2017 году выходит сингл «Лелею» и в этом же году снимается клип на эту песню, который увидело более 2 миллионов человек в сетях. Сама же песня попадает в 2018 году в ротацию крупнейших федеральных радиостанций страны.